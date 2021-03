Le sélectionneur de l'Equipe nationale de football, Djamel Belmadi, et les 28 joueurs, dont trois nouveaux, qu'il a convoqués en vue des deux derniers matchs des qualifications de la CAN-2021, à Lusaka face à la Zambie (25 mars) et à Blida devant le Botswana (29 mars), ont débuté leur regroupement, hier, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Après l'annulation de la conférence de presse de Belmadi, qui a même présenté des excuses pour cette annulation aux journalistes, sans toutefois, évoquer la vraie raison de cette décision, une zone mixte de 15 minutes avec les joueurs devait être organisée, hier, en début de soirée à Sidi Moussa.

D'ailleurs, la délégation algérienne s'envolera ce matin à partir de 10h en direction de Lusaka à bord d'un vol spécial dans la perspective de jouer leur premier match de leur groupe «H» face à la Zambie.

Concernant ces deux prochains matchs, Belmadi a convoqué 28 joueurs. En dehors des trois nouveaux, à savoir les deux défenseurs Ahmed Touba (RKC Waalwijk/ Belgique) et Naoufel Khacef (Tondela/Portugal), ainsi que le milieu de terrain Ramiz Zerrouki (Twente/Pays-Bas), les autres éléments connaissent parfaitement la méthodologie du coach Belmadi pour avoir déjà fait partie de son groupe.

C'est ainsi qu'on retrouve dans le groupe pour les deux prochain matchs les attaquants Hilal Soudani (Al-Fath FC/Arabie saoudite), Youcef Belaïli (Qatar SC/Qatar), Rachid Ghezzal (Besiktas/ Turquie), Oussama Darfalou (SBV Vitesse/Pays-Bas), ainsi que des défenseurs Mehdi Zeffane (Krylia Sovetov/Russie), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/Tunisie) et Hocine Benayada (ES Sahel/Tunisie).

Par contre, le coach national a été contraint de se passer des services des deux sociétaires de l'OGC Nice, Youcef Atal, de retour de blessure, et Hicham Boudaoui, blessé. Le défenseur Mohamed Réda Halaïmia (K. Beerschot VA/Belgique), le milieu de terrain Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/Qatar) et l'attaquant de Montpellier (France), Andy Delort, n'ont pas été convoqués. C'est également le cas pour les internationaux évoluant en Premier League anglaise, Riyad Mahrez et Saïd Benrahma, retenus par leurs clubs en raison des restrictions liées au, Covid-19. Ils seront indisponibles pour la rencontre en déplacement jeudi à Lusaka, mais seront présents pour le second match à Blida face au Botswana.

Ayant besoin d'un renfort défensif et compte tenu du fait que le défenseur du Borussia Monchengladbach (Allemagne), Ramy Bensebaïni est suspendu pour le premier match, celui-ci a été, tout de même retenu, pour le second match.

Et à propos de cette enceinte sportive de la wilaya de Blida, les membres du staff médical des Verts, et en prévision du match contre le Botswana, ont effectué, dimanche dernier, une visite d'inspection. Emmenés par le docteur Mohamed Soltani, nouveau médecin de la sélection, ils se sont rendus dans tous les espaces dédiés au confort des joueurs, comme les vestiaires, la salle de soins, le bassin de récupération et autres.

Belmadi avait effectué une visite au stade en compagnie des membres de son staff, vendredi dernier dès son arrivée à Alger.