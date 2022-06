L'Équipe nationale algérienne prépare son match de demain face à la sélection tanzanienne, à Dar Es-Salam, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations (CAN 2023), prévue en Cote d'Ivoire. D'ailleurs, au lendemain de la victoire face à l'Ouganda (2-0), soit dimanche, pour le compte de la première journée, les Verts ont repris le chemin de l'entraînement. Comme de coutume, les entraînements au lendemain d'un match débutent surtout avec les remplaçants.

Et Belmadi n'a pas dérogé à la règle, tout en intégrant quelques titulaires, à l'image de Mandi et Bennacer pour cette reprise. En parallèle, les autres joueurs, qui ont été titulaires d'entrée face à l'Ouganda, ont été orientés vers la salle de gym pour des exercices spécifiques afin de récupérer des efforts fournis.

Après la séance d'entraînement, il n' y avait que 14 joueurs sur le terrain T1 du Centre technique de Sidi Moussa, dont les deux gardiens qui n'ont pas pris part au match de la veille, en l'occurrence M'bolhi et Mandrea. Ces deux derniers, et après la phase échauffement avec ballon, ont rejoint leur carré sous la houlette d'Aziz Bouras.

Quant au reste du groupe, il a effectué quelques gammes techniques puis des toros, avant de passer à des oppositions en trois équipes de quatre pour passer ensuite à une opposition sur la moitié de terrain. Et ce n'est qu'hier, vers 10h, que la sélection algérienne a rejoint Dar Es-Salaam, capitale de Tanzanie. Ainsi donc, le staff technique prépare ses joueurs pour cette deuxième rencontre très importante contre la Tanzanie.

Des joueurs animés d'une très grande volonté de réussir une deuxième victoire consécutive pour rester à la tête de ce groupe où figurent également le Niger.

La Tanzanie voudrait bien saisir l'occasion de jouer à domicile pour arracher une victoire et devenir seul leader du groupe. Et il se trouve que les Algériens, staff et joueurs, sont tout aussi motivés pour gagner ce match et rester ainsi sur cette dynamique des victoires. D'ailleurs, le coach Belmadi l'a si bien dit à l'issue de la victoire de samedi dernier: «Nous irons en Tanzanie pour gagner.» Le coach des Verts explique: «Nous continuons à travailler d'arrache-pied et préparer très sérieusement cette rencontre face à la Tanzanie.»

Avant de reconnaître que «la mission ne serait vraiment pas facile contre une équipe qui nous avait posé beaucoup de problèmes lors de notre dernière rencontre».

L'attaquant Islam Slimani, promu capitaine des Verts en l'absence de Riyad Mahrez blessé, déclare sans hésiter: «Mon prochain objectif est le même que celui de l'Équipe nationale: se qualifier à la CAN 2023.».

Et à Slimani d'enchaîner: «Nous préparons ce match avec sérieux pour ramener les trois points.»

De son côté, son compatriote, Youcef Belaïli qui a été l'homme du match contre l'Ouganda, verse dans le même ordre d'idées en indiquant: «Nous avons un match important et je peux vous assurer que nous allons tout faire pour maintenir notre position à la tête du groupe.». C'est dire que l'ambiance semble au beau fixe chez les Verts et cela est de bon augure pour le match de demain, au National Stadium.