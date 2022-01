L'opération de vente des tickets pour la coupe d'Afrique des nations CAN-2021, qu'abritera le Cameroun à partir du 9 du mois courant a été lancée, officiellement, hier. Le procédé de cette opération est simple, selon les organisateurs: «Premier-arrivé, premier-servi.». Les coûts des tickets varient en fonction de l'étape de la compétition, selon le Comité local d'organisation de la CAN (COCAN), qui a fait part de leur disponibilité en 3 catégories 1, 2 et 3. Concernant les matchs du 1er tour (phase des poules) les supporters qui veulent aller au stade devront payer un billet à 4 euros pour la catégorie 1.

Pour les catégories 2 et 3, il faudra avoir 7 et 12 euros. Pour la finale, les prix varient entre 10 à 30 euros. Selon le protocole sanitaire mis en place par les organisateurs, les supporters ne pourront accéder aux stades sauf s'ils (les supporters) sont entièrement vaccinés en présentant, en outre, un test PCR négatif de moins de 72 heures ou d'un TDR antigénique négatif de moins de 24 heures.

Concernant les supporters algériens, et comme déjà rapporté sur ces colonnes, l'opérateur de téléphonie mobile, Mobilis, partenaire officiel de la Fédération algérienne de football (FAF) et de la sélection nationale, assurera le transport de 661 supporters au Cameroun.

Les noms des supporters gagnants seront connus lors d'un tirage au sort organisé par le ministère de la Santé au niveau des établissements hospitaliers, à travers l'ensemble du territoire national.

Le 9 janvier, donc, le coup d'envoi de la CAN 2021 sera donné au stade Olembé de Yaoundé avec Cameroun - Burkina Faso en match d'ouverture, dans une «rencontre test» pour les organisateurs sur tous les plans. Narcisse Mouelle Kombi, président du COCAN, a effectué une visite de travail au stade Paul Biya d'Olembé, à Yaoundé et donne des nouvelles rassurantes.

«L'objectif de cette descente est de procéder aux repérages nécessaires, concernant principalement les aspects liés à l'occupation des espaces par le public, les commodités d'accessibilité et de sécurité, ainsi que tout autre élément nécessaire à la bonne organisation de la cérémonie», précise la presse locale citant un communiqué du ministère. Les 52 matchs de cette CAN-2021 se joueront dans

6 stades et 5 villes: Yaoundé, Garoua, Douala, Bafoussam, et Limbé.