Les clubs relégués en Ligue 2 amateur de football, ont complètement raté leur début en Championnat samedi, à l'occasion de la première journée de la saison 2022-2023, entamée vendredi. Dans le groupe Centre-Ouest, le NA Hussein Dey et le WA Tlemcen qui espéraient oublier leur débâcle de l'an dernier en Ligue 1, ont raté le coche encore une fois, en s'inclinant respectivement hors de leurs bases devant le GC Mascara (1-0) et le MCB Oued Sly (2-1). Pour sa part, l'O Médéa a été tenu en échec à domicile par l'ASM Oran (0-0). Le score lourd de cette journée a été enregistré par le WA Boufarik qui s'est adjugé les trois points de la victoire grâce à son succès «at home» contre le MC Saïda (4-0). Deux autres matchs étaient au programme de cette journée et se sont soldés par la victoire du CR Témouchent qui a renversé l'ES Ben-Aknoun (2-1), et celle du nouveau promu le SC Mechria chez le SKAF Khemis Miliana (0-1). Cette journée, entamée vendredi a été marquée par le succès de l'ES Mostaganem au stade du 20- Août 1955, à Alger, devant le RC Kouba (0-1) Pour sa part, le RC Relizane, relégué en Ligue 2 amateur à l'issue de la saison écoulée, a été surpris à domicile par la JSM Tiaret (0-1). Au groupe Centre-Est, le CA Batna a surclassé en déplacement l'IB Khemis El Khechna (1-4). Les nouveaux promus: l'E Sour El Ghozlane et l'AS Khroub ont bien entamé la saison en s'imposant vendredi à domicile respectivement contre Hamra Annaba (2-0) et AS Aïn M'lila (2-0). L'autre promu, l'US Souf, a assuré le point du match nul hors de ses bases en accrochant l'US Chaouïa (2-2) après avoir longtemps mené au score 2-0. Un bon début aussi pour la JS Bordj Menaïel qui s'est imposée à Skikda devant la JSMS (0-2). Pour rappel, la JSBM a raté l'accession de peu la saison dernière, au profit de l'USM Khenchela. Cette journée a été également marquée par la victoire de l'USM Annaba contre l'un des prétendants à l'accession cette saison l'USM El Harrach (1-0), alors que deux matchs se sont soldés par un score de parité: IRB Ouargla - MO Constantine (0-0) et MC El Eulma - NRB Teleghma (1-1).