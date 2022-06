Après la désillusion de la dernière coupe d'Afrique des nations et la non- qualification à la Coupe du monde 2022, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, veut bien que ses joueurs gardent le rythme avec la sélection nationale. Il est vrai que les Jeux méditerranéens sont à nos portes, puisqu'ils débuteront dans 5 jours à Oran. Et il est vrai aussi que les différents championnats sont terminés, donc place au repos pour les joueurs. Or, Belmadi a déjà donné rendez-vous à ses joueurs pour le mois de septembre où il veut profiter au maximum pour assurer la qualification à la prochaine CAN-2023, prévue en Côte d'Ivoire. La preuve, le coach national a déjà préparé son plan de travail du mois de septembre. Leur prochaine échéance sera le match contre le Niger. Les joueurs seront donc d'abord réunis au Centre national technique de Sidi Moussa (Alger) du 19 au 22 septembre prochain. Par la suite, ils seront obligés de se déplacer à Oran, car c'est dans cette ville que le staff des Verts effectuera avec les joueurs, les dernières retouches, avant d'affronter le MENA (surnom de la sélection nigérienne), le soir du 23 septembre. Ce match rentre dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN et là, Belmadi veut vraiment que ses joueurs puissent battre le Niger et assurer leur qualification à la prochaine CAN. D'ailleurs, au passage, il est important de signaler que Belmadi a lancé de nouveaux joueurs qu'il compte bien impliquer, d'ores et déjà, dans les matchs à gros enjeux, histoire de les familiariser avec ce genre de rencontres. Mais, ces jeunes joueurs seront certainement intégrés dans des matchs programmés lors du regroupement prévu au mois de novembre prochain. Pour ce stage prévu en novembre, le staff technique des Verts devrait rencontrer la sélection belge en amical, avant de faire de même avec un second sparring-partner, qui reste à déterminer. D'ailleurs, à propos des sélections pouvant disputer un match amical avec les Verts, on a cité la Croatie, la Suède et même l'Italie. Cela bien sûr en dehors de la Belgique dont le match est pratiquement acquis. Et c'est durant ces deux rencontres amicales que le staff technique se basera pour donner du temps de jeu aux jeunes joueurs et leur permettre de montrer leurs performances et surtout arracher une place dans la sélection «A». En tout cas, toutes les sélections doivent attendre le feu vert de la Fédération internationale de football (FIFA) pour assurer ces rencontres amicales du mois de novembre. C'est une opportunité aussi bien pour les sélections ayant été éliminées de la Coupe du monde et surtout pour celles qualifiées pour bien se préparer aux échéances futures. Cette période est comprise entre les 14 et 21 novembre. Pour les Verts, il y a lieu de s'attendre à voir dans la pratique avec la sélection, de jeunes joueurs dont Adli, Aït Nouri, Olise, Charki et bien d'autres, nouveaux peut-être d'ici là. Belmadi ne compte donc pas perdre de temps pour renouveler la sélection algérienne afin de peaufiner sa préparation durant cette année.