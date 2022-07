Au lendemain de la réunion du Bureau fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football (FAF), soit vendredi, l'instance fédérale a publié les 14 principales résolutions prises par les membres du BF fédéral réunis. Parmi les 14 résolutions, on retrouve les deux points les plus attendus, à savoir la répartition des tâches des membres du BF et la révision des Statuts, tout en relevant que rien n'a été dit sur la coupe d'Algérie et la Supercoupe. Ainsi et en ce qui concerne le dossier relatif à la mise en conformité des statuts de la Fédération algérienne de football, il a été décidé de mettre en place une commission, composée de Karim Chettouf et Azzedine Arab ainsi que des experts juristes afin d'évaluer le travail réalisé et préparer une mouture finale qui d'ailleurs, serait présentée lors d'un prochain Bureau fédéral, et ce, dans la perspective d'une approbation de l'assemblée générale dans de meilleurs délais.

D'autre part, la FAF indique que le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a formulé une proposition afin de reporter le début du championnat de la Ligue 1 en raison des compétitions continentales des clubs et d'un calendrier international chargé, et suite à celle-ci, le Bureau fédéral a donné son accord pour décaler le coup d'envoi dudit championnat aux 26 et 27 août 2022 au lieu du 19 du même mois. Et dans ce même ordre d'idée, les membres du BF ont saisi l'occasion pour évoquer la problématique des contrats des joueurs.

Ainsi, il a été décidé que tous les contrats de joueurs établis en septembre - octobre 2020 pour une période de 2 ans prennent fin à l'issue de la saison 2021/2022, afin de permettre à celle de 2022/2023 de démarrer sous de meilleurs auspices. Dans la foulée, et compte tenu du nombre important de litiges enregistrés ces dernières années au niveau du championnat de Ligue 1 professionnelle, le BF a décidé d'engager une réflexion sur un nouveau cadre juridique relatif aux contrats des joueurs, des staffs techniques et d'un Règlement intérieur. Concernant la Ligue nationale de football amateur (LNFA), les membres du BF annoncent que la mission d'inspection et d'homologation des stades est toujours en cours, au moment où la période d'enregistrement durera jusqu'au 9 septembre 2022. Quant au coup d'envoi de la saison 2022/2023, il est fixé au 16 septembre. Concernant la même ligue, une réflexion est également engagée pour revoir la gestion et le cadre juridique des clubs professionnels rétrogradés en division amateur. Pour la Ligue 1, il faudrait attendre la première réunion du Bureau exécutif de la Ligue de football professionnel pour prendre les décisions qu'il faudrait pour la nouvelle saison 2022-2023. Concernant, la Ligue inter régions de football (LIRF), la mission d'inspection et d'homologation des stades débutera le 25 de ce mois de juillet.

Au sujet de la période d'enregistrement, il a été décidé qu'elle s'étalera jusqu'au 23 septembre, alors que le début de la compétition de la saison 2022/2023 sera donné le 30 septembre 2022. Pour les championnats régionaux, la période d'enregistrement prendra fin le 30 septembre prochain afin de permettre le début du championnat, le 7 octobre 2022. Le Bureau fédéral a examiné la situation des différentes sélections de jeunes et a suivi une présentation, par le directeur technique national par intérim, sur les catégories d'âge retenues pour la saison 2022/2023 ainsi que les dispositions réglementaires.

Dans ce cadre, et à titre exceptionnel, les clubs de Ligue 1 professionnelle et ceux de Ligue 2 amateure, ont la possibilité d'engager au maximum cinq joueurs nés en 2001 au niveau de la catégorie Réserve.

Pour la Ligue nationale de football féminin (LNFF), le début de la saison 2022/2023 pour la Division Élite est prévu le 16 septembre 2022. Les catégories jeunes U20 et U17 entameront leurs championnats respectifs le 4 octobre. Quant à la catégorie U15, l'entame de la saison aura lieu le 2 décembre 2022. Sur un autre plan, le Bureau fédéral a pris la décision de prendre en charge le déplacement de l'équipe championne d'Afak Relizane, dans le cadre de sa participation au tournoi de la Ligue des Champions des clubs et ce, après que le président eut annoncé que le club souffre sur le plan financier.