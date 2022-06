Un jour avant la cérémonie officielle d'ouverture, les épreuves sportives des Jeux méditerranéens 2022 d'Oran ont débuté, hier matin, à la piscine Jardin public, avec le match de water-polo entre la Slovénie et le Portugal (18-7)comptant pour la première journée du groupe B. Cette rencontre qui a débuté à 10h, a été suivie d'un deuxième match du même groupe entre la France et le Monténégro à 12h. La compétition de water-polo s'est poursuivie l'après-midi avec les deux matchs du groupe A: Grèce- Espagne (16h) et Turquie- Italie (18h).