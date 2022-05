Le mois de juin marquera le retour à la compétition de l'Équipe nationale de football, après la double débâcle lors de la CAN-2021 au Cameroun et l'échec de la qualification pour le Mondial-2022. Il s'agira du coup de starter pour les éliminatoires de la CAN-2023, le 4 juin à domicile face à l'Ouganda, et le 8 juin en déplacement face à la Tanzanie. Le stage a débuté, hier, au Centre technique national de Sidi Moussa, et la matinée de ce lundi, dans ce même lieu, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a animé une conférence de presse. Premier et essentiel point abordé, celui de l'absence du capitaine Riyad Mahrez, «pour cause de blessure».

«Nous avons reçu un rapport médical de son club, Manchester City, avec un secret médical qu'il faut respecter. Mahrez n'a pas joué les deux matchs après celui face au Real. Il a serré les dents en raison de l'importance des derniers matchs, un peu comme Ibrahimovic qui se faisait piquer le genou. Qu'on ne s'y méprenne pas, nos rencontres sont très importantes, mais peut-être que si nous jouions une finale de CAN, il aurait peut-être serré les dents. Je n'ai jamais forcé un joueur à le faire. On a souvent eu des joueurs qui se sentaient mal, Riyad inclus, ce qui peut expliquer bien des performances à l'extérieur, mais je leur ai toujours laissé le choix», explique-t-il. Et d'ajouter: «Riyad est peut-être le joueur avec lequel je suis le plus demandeur, le plus exigeant, et peut- être celui avec lequel je serre le plus la vis. Il a été excellent en EN, capital sur certains matchs, et moins bien sur d'autres. S'il est blessé, il va là où il veut en vacances (...) il était enclin à faire constater sa blessure mais j'ai refusé. Je n'ai jamais demandé à un joueur de venir pour qu'on vérifie sa santé, il y a un lien de confiance qu'il faut respecter.» Pourtant, Belmadi avait déjà fait ça avec Bensebaïni, Feghouli et Ghoulam. Abordant la liste des joueurs retenus, le coach national a affirmé que les 7 nouveaux éléments sont suivis depuis le début: «On a estimé que le moment actuel était idéal pour les ramener en Équipe nationale. La situation est plus propice aujourd'hui. Ils ont mérité d'être là, d'être observés. Ils vont être au milieu de la concurrence et il va falloir se démarquer, prouver qu'ils peuvent avoir un rôle important dans ce groupe.» Belmadi affirme, dans le même sillage, que les joueurs écartés restent sélectionnables, «sauf si un joueur déclare lui-même qu'il prend sa retraite internationale». «On a des joueurs qui ont un certain âge et pourraient estimer que c'est la fin pour eux. Pour ceux qui ont apporté à l'EN, on leur donnera une sortie honorable», a-t-il dit. À ce moment- là, la brèche a été ouverte pour évoquer le cas d'Andy Delort. Une question que Belmadi attendait: «Je n'ai rien de personnel avec lui. C'est un joueur sans problème mais ses prises de positions ont été une bombe dans le vestiaire. Une petite confidence: il y a eu une discussion depuis et de nouveaux éléments sont apparus.» Après un retour, comme à l'accoutumée, sur le parcours de l'Équipe nationale sous ses commandes, et une attaque sur certaine presse, Belmadi a évoqué le stage de son équipe: «On arrive à sentir que ce stage se passera dans de bonnes conditions, mais il faudra prendre les bonnes décisions et mettre les meilleures personnes à chaque poste. Il faut répondre à l'attente, à l'estime du peuple dans un premier temps, puis un travail plus technique, savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on peut apporter. De nouvelles idées naissent.» Et de commenter le premier match de samedi prochain: «L'Ouganda est une équipe accrocheuse, ils ont battu le Kenya et ont accroché le Mali. C'est une équipe qui encaisse très peu de buts et très difficile à manoeuvrer. Le niveau s'est rapproché, il n'y a plus de petites équipes en Afrique, nous-mêmes avions fait les frais à la CAN. Même le Sénégal gagnait des matchs 1-0 ou bien des matchs nuls etc.» Belmadi, qui se réjouit du soutien qu'il a eu du peuple algérien depuis les deux dernières débâcles, a évoqué, enfin, le retour de l'EN au stade du 5-Juillet: «On allait jouer à Oran, et à la fin, il y a eu cette décision d'aller au stade du 5-Juillet. L'Équipe n'a aucun problème là-dessus.»