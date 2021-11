À l'occasion de la Coupe arabe au Qatar, la FIFA s'apprêterait à tester une nouvelle technologie visant à rendre l'arbitrage d'un match de football plus précis. Grâce à 12 caméras réparties des deux côtés d'un stade, une intelligence artificielle mise en place par Hawk-eye, le prestataire de la FIFA en charge de l'arbitrage vidéo, une position de hors-jeu serait automatiquement signalée aux arbitres en charge de la VAR (Video Assistant Referees). Cette première expérimentation live devrait se dérouler dans six stades qataris, justement pour préparer la Coupe du monde au Qatar, l'hiver prochain. Selon les informations du média anglais The Times, la technologie mise en place par Hawk-eye traque le corps de chaque joueur sur 29 points. Grâce à cette modélisation squelettique, elle a la possibilité d'identifier le bout du corps qui serait éventuellement hors-jeu en une demi-seconde. L'IA serait aussi capable de détecter le moment précis où le ballon a été touché, afin de prendre une décision éclairée. Elle transmet instantanément son observation à l'arbitre en charge de la vidéo qui, une fois qu'il l'a validée, donne son verdict à l'arbitre central. Et cette technologie n'est pas nouvelle. Certains grands stades européens, comme l'Etihad Stadium (Manchester City), et l'Allianz Arena (Bayern Munich) sont déjà dotés de cette technologie à titre expérimentale mais, pour l'instant, ne l'utilisent pas dans les décisions arbitrales. Plusieurs championnats s'y intéressent de près. The Times indique qu'en fonction des résultats de ces premiers tests live, la prochaine réunion de l'IFAB (International Football Association Board), en mars, pourrait décider d'équiper tous les stades de la prochaine Coupe du monde de sa technologie anti-hors jeu. Un tournoi amical entre certaines sélections devrait d'ailleurs avoir lieu au Qatar en mars et pourrait permettre de tester davantage ce dispositif. Historiquement, la Coupe du monde de football a toujours permis à la FIFA d'expérimenter de nouvelles technologies d'arbitrage. Une nouvelle fois, on s'attend à l'opposition de nombreux amoureux du football à cette innovation. L'arbitrage semi-automatisé pourrait créer des situations insolites où un minuscule hors-jeu annule un but et dénaturerait la beauté du sport. Les futurs tests nous diront si la technologie est prête à être adoptée et si, dans le futur, les Championnats nationaux souhaiteront aussi l'adopter.