Le MC Oran, vainqueur du WA Tlemcen (5-0), dimanche soir en clôture de la 33e et avant-dernière journée de la Ligue 1 de football, a réussi à améliorer le record d'invincibilité qu'il a réalisé, cette saison, en enchaînant son 13e match sans défaite. Une performance de taille qui illumine l'exercice sombre que les Hamraoua ont vécu, vu qu'ils ont attendu jusqu'à la précédente journée pour assurer leur maintien parmi l'élite en battant à domicile la JS Saoura. Pourtant, au regard de leur parcours au cours de la phase aller, pendant laquelle deux entraîneurs se sont succédé à la barre technique (Aït Djoudi et Bouakaz), les Oranais étaient nombreux dans l'entourage du club à croiser les doigts de peur de voir leur équipe reléguée en Ligue 2 pour la deuxième fois de son histoire (sa première et unique relégation remonte à 2008). Mais le changement opéré sur le staff technique durant la trêve hivernale s'est avéré payant. L'arrivée d'Abdelkader Amrani a été salutaire, puisque sous sa houlette, les Rouge et Blanc ont réussi un parcours très honorable parvenant même à réaliser un record que même le champion d'Algérie pour la troisième saison d'affilée, le CR Belouizdad, n'a pas enregistré. le club de Laâquiba s'est contenté d'une série de 9 matchs sans défaite. En effet, en seize rencontres dirigées, jusque-là, par Amrani, les gars d'El-Bahia ont signé six victoires, contre neuf nuls et une seule défaite qu'ils auraient pu éviter étant donné qu'elle a été concédée à domicile contre l'O Médéa, quatrième club relégué en Ligue 2. Et si tout le monde à Oran accorde le mérite à Amrani dans ce parcours, c'est surtout parce que ce dernier a hérité d'une équipe en pleine crise. En plus des interminables problèmes administratifs et financiers du club, l'effectif en place n'a guère plu à l'ex-coach du WA Tlemcen. Malgré cela, Amrani a réussi à reconstruire un groupe homogène en misant notamment sur l'esprit de combativité pour compenser ses carences techniques. Résultats des courses: le MCO est parvenu à éviter la descente aux enfers, même si Amrani lui-même ne cesse de déclarer qu'un club de l'envergure de la formation phare de la capitale de l'Ouest est censé plutôt jouer chaque saison la carte du titre. Avant une journée de la clôture du championnat, Amrani s'est fixé comme autre objectif de consolider cette série d'invincibilité en la portant à 14 rencontres sans défaite. La mission est possible, vu que ses protégés auront à rendre visite, lors de la dernière journée, vendredi, au MC Alger, un adversaire que le coach du MCO a entraîné la saison passée et qui ne marche pas fort depuis un bon bout de temps.