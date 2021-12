Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara a accordé une interview exclusive au siteAl-Araby Al-Jadeed dans laquelle il évoque, entre autres, les objectifs de la sélection algérienne drivée par Djamel Belmadi, lors de la prochaine CAN-2021, reportée à 2022 au Cameroun, à partir du mois de janvier prochain. Amara ne tarit pas d'éloges à propos de Belmadi, qu'il a qualifié de «nationaliste qui n'est pas du tout matérialiste». En d'autres termes, il veut dire que le souci numéro un du sélectionneur des Verts est de voir l'Algérie conserver son trophée continental au Cameroun et se qualifier à la phase finale de la Coupe du monde prévue au Qatar. Amara annonce: «Dans chaque tournoi auquel nous participons, notre premier objectif est d'aller le plus loin possible, et je pense que l'équipe algérienne a tous les ingrédients qui lui permettent d'atteindre la finale», avant de poursuivre: «Nous avons un grand groupe de jeunes joueurs et nous voulons, justement, leur permettre d'acquérir de l'expérience, et les préparer, car nous avons une grande bataille à livrer lors de la prochaine coupe d'Afrique.».

Le président de la FAF, n'a pas omis d'ajouter qu'il y a également «le match de barrage qualificatif pour la Coupe du monde à négocier». «Ce groupe de jeunes (de la sélection des joueurs A', est actuellement au Qatar pour la Coupe arabe, ndlr), que nous considérons comme le réservoir de l'équipe première», dit-il. A la question de savoir quel est le joueur le plus en vue qui a attiré l'attention, et qu'on peut considérer comme étant la surprise du tournoi, le président de la FAF a répondu: «Tous les joueurs sont formidables, notamment Titraoui, Chetti, Draoui, Tayeb Meziani, Bedrane et Bendebka.

Tous ont un bel avenir», estime-t-il. D'ailleurs, Amara précisera que «Belmadi compte bien utiliser certains joueurs locaux qu'il suit durant cette Coupe arabe à Doha au Qatar.». «Il faut superviser parfaitement l'équipe réserve par son premier assistant. Par conséquent, il communique constamment avec nous et suit régulièrement l'équipe et les joueurs», ajoutera-t-il.

Questionné sur l'éventualité de renouvellement du contrat du sélectionneur Belmadi, le président de la FAF tient à préciser: «Parler de renouveler un contrat de Belmadi est prématuré et notre respect et notre appréciation envers notre sélectionneur national ne changeront pas, et je le dis franchement: toutes ses demandes sont des ordres.» Amara fait aussi remarquer que Belmadi est complètement loin de toutes les considérations matérielles: «Nous sommes d'accord sur tout en ce qui concerne son contrat et nous nous efforçons à lui fournir le meilleur environnement de travail pour la réalisation de ses objectifs.»

A propos de l'invincibilité de l'Algérie sous la houlette de Belmadi, Amara déclarera: «Personnellement, je n'aime pas du tout ces comparaisons. Il n'y a pas d'équipe invincible et l'obtention de résultats ne se fait pas en termes de noms, mais plutôt dans le travail et le respect des adversaires. Je pense que notre Equipe nationale se concentre sur ces derniers aspects, en travaillant pour développer et jouer le beau football. Ne nous cherchons pas d'autres surnoms, car le nôtre est Les Verts.»

«Comment prévoyez-vous le championnat d'Afrique des nations 2022 qui approche à grands pas?» A cette question Amara répondra: «Quand vous êtes détenteur du titre, il est naturel que vous vouliez le conserver, nous irons donc au Cameroun pour disputer la Coupe, et aller le plus loin possible.

C'est certainement une ambition légitime pour nous, et nous avons aussi un autre objectif, qui est de se qualifier à la Coupe du monde 2022 et nous souhaitons donc bonne chance à notre sélection et à ses staffs avec Djamel Belmadi.»