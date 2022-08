Les prochains Jeux africains prévus à Accra au Ghana se dérouleront du 4 au 19 août 2023, a annoncé le comité d'organisation de cette grande manifestation multisports que le pays va organiser pour la première fois de son histoire. Un nouveau complexe sportif dans la région de Borteyman devrait jouer un rôle central dans l'organisation de cet événement sportif, avec la construction d'un centre de natation ainsi que des courts de tennis et une salle pour accueillir les sports collectifs tels que le basket-ball, le handball et le basket-ball.

Les organisateurs avaient déjà approuvé un programme de 23 sports pour les Jeux africains de l'année prochaine, le teqball étant le seul sport de démonstration. Le rugby à XV et le cricket devraient faire leurs débuts aux Jeux africains à Accra 2023. D'autre part, le Village des Jeux africains 2023 est en cours de construction à Legon.