Le Sénégal, tombeur de l'Égypte comme en finale de la CAN-2021 d'Afrique, le Cameroun, renversant contre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Ghana, ont décroché leur qualification pour le Mondial-2022 au Qatar à l'issue des barrages retour de la zone Afrique. Remake de la dernière finale de la CAN, l'affiche Sénégal - Égypte a poussé le mimétisme jusqu'à une nouvelle séance de tirs au but. Et comme en février, l'exercice a tourné à l'avantage de Sadio Mané et des siens (3-1 aux TAB). L'attaquant de Liverpool ira au Qatar, contrairement à son coéquipier chez les Reds, Mohamed Salah. Battus à l'aller (0-1) au Caire, les Sénégalais ont ouvert la marque par Boulaye Dia dès la 3', mais tout s'est décidé aux tirs au but, lors d'une séance où les quatre premiers tireurs ont échoué, à l'image de Salah. Pas Sadio Mané, qui a conclu victorieusement comme à la CAN. Le Sénégal disputera son 3e Mondial à la fin de l'année, pour le plus grand bonheur des 50 000 spectateurs présents dans un stade flambant neuf de Diamniadio, près de Dakar. Les Camerounais, eux aussi, seront au rendez-vous avec une 8e participation. Le Maroc sera également du voyage après son large succès (4-1) à Casablanca face à la République démocratique du Congo (1-1 à l'aller). Azzedine Ounahi, auteur d'un doublé (21', 54'), Tarik Tissoudali (45'+7) et Achraf Hakimi (69') ont offert à leur pays une 6e participation à un Mondial. Les Congolais ont sauvé l'honneur avec le très joli enchaînement de Ben Malango en fin de rencontre (77e). La Tunisie verra aussi le Qatar, à la faveur de son succès (1-0) à l'aller au Mali, grâce à Moussa Sissako. Au retour à Radès, les deux équipes se sont neutralisées 0-0. Les Maliens se sont vu refuser un but en début de rencontre (4') pour un hors-jeu d'Abdoulaye Diaby. Après un match aller sans vainqueur (0-0), le Ghana a également obtenu son billet en allant faire match nul 1-1 au Nigeria. Grâce à ce but à l'extérieur comptant double (la règle est toujours en vigueur en zone Afrique, ndlr), les Black Stars participeront à leur première Coupe du monde depuis 8 ans. Le capitaine Thomas Partey a ouvert le score sur une frappe lointaine (10e). William Troost-Ekong a remis les 2 équipes à égalité sur penalty (22e). En vain pour les Super Eagles, qui ne disputeront pas une 7e phase finale.

Les sélections déjà qualifiées:

- Zone Afrique: Sénégal, Ghana, Maroc, Tunisie, Cameroun

- Zone Amérique du Sud: Brésil, Argentine, Equateur, Uruguay

- Zone Amérique du Nord et centrale: Canada

- Zone Asie: Qatar (pays-hôte), Iran, Corée du Sud, Japon, Arabie saoudite

- Zone Europe: Danemark, Allemagne, France, Belgique, Croatie, Espagne, Serbie, Angleterre, Suisse, Pays-Bas, Portugal, Pologne.