La JS Kabylie n'a pas pu mettre à profit la rencontre face à l'ASO Chlef pour réduire davantage l'écart qui la sépare du leader du championnat, le CR Belouizdad. Pis encore, elle a concédé une amère défaite sur le stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Les camarades de Bensayah ont déçu les supporters qui s'attendaient à tout sauf une défaite sur leur terrain. Bon gré, mal gré, les joueurs comptent poursuivre leur chemin vers l'une des places qualificatives pour les compétitions africaines. Une deuxième place, même loin derrière le CR Belouizdad, peut garantir aux supporters l'ambiance de la Champions League, la saison prochaine. Toutefois, avant d'aller vers cette éventualité, il convient d'analyser les causes qui ont fait que les Canaris perdent de façon inattendue sur leur terrain. Une défaite qui rompt brusquement avec la série de matchs sans défaite qui se poursuivait depuis quelques journées. Le pire des scénarios que personne n'imaginait. Mais, en football, les surprises, les bonnes comme les mauvaises, sont à prévoir. Les Canaris devront vite oublier cette rencontre décevante et aller chercher d'autres bons résultats pour la suite de la course vers le titre. Aussi, après cette défaite, ils iront vendredi prochain à Oran où ils devront croiser le fer avec l'équipe locale du MC Oran dans une rencontre très difficile et au résultat imprévisible. Imprévisible pour deux bonnes raisons, à savoir le caractère instable de l'échiquier kabyle qui peut gagner à l'extérieur comme il peut perdre sur son terrain et la nature de l'explication qui se déroulera face à un adversaire instable également au niveau des résultats. Ainsi, la prochaine rencontre garde tout son secret et peut mener vers tous les scénarii. Quelques jours plus tard, une autre explication attend les protégés de Ammar Souayah sur un autre terrain. Ils devront, cette fois, croiser le fer avec le leader belouizdadi dans une rencontre comptant pour la Supercoupe. Une confrontation entre le tenant du titre de championnat et le vainqueur de la coupe de la ligue de la précédente saison. Aussi, pour les deux clubs, l'enjeu est important. Le CRB devra confirmer sa suprématie, car il sera vraiment incongru que le tenant du titre ne puisse pas défendre son titre. Situation similaire pour les Canaris, qui ne devraient pas perdre pour prouver qu'ils ont bien mérité le trophée. La rencontre promet du bon spectacle d'autant plus que les explications entre les deux équipes ont toujours été passionnantes et d'un haut niveau.