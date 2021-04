Ayant validé leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en se classent 2es respectivement du groupe B et du groupe D, le MCA et le CRB vont toucher 650 000 dollards (presque 9 milliard de centime) comme prime de qualification. À propos justement des quarts de finale de la Ligue des Champions, le CR Belouizdad qui s'est qualifié en terminant 2e du groupe B dominé par les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, va affronter au prochain tour de la compétitions continentale soit; Simba SC (Tanzanie), le WA Casablanca (Maroc) ou bien l'ES Tunis (Tunisie), Le Mouloudia d'Alger tombera lui soit sur Mamelodi Sundowns, Simba SC soit le WA Casablanca. Rappelons que le tirage au sort des quarts de finale aura lieu le 30 avril prochain au Caire. Les matchs aller et retour se joueront respectivement les 14, 15 mai et 21, 22 du même mois.