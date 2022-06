Athlétisme

L'EN participera aux Jeux avec une soixantaine d'athlètes avec l'ambition de décrocher quatre à cinq médailles, de différentes couleurs. En présence de certaines grandes nations de l'athlétisme mondial, la concurrence sera très rude et dans toutes les épreuves, mais l'Algérie pourra compter sur Yasser Triki (triple saut), Abdelmalik Lahoulou (400m/haies), Slimane Moula (800m), Zouina Bouzebra (Lancer du marteau) et Narimène Amara (800m).

Basket 3x3

Ce tournoi nouvellement inscrit au programme des JM enregistre la participation des EN algériennes, dont la mission s'annonce difficile face à des équipes plus expérimentées et habituées à jouer des compétitions de cette envergure. Le basket 3x3 est nouveau en Algérie, avec des réflexes et des règles carrément différentes du 5x5. Les JM seront une bonne expérience pour l'EN qui va se frotter à des équipes de niveau mondial.

Escrime

Les EN prendront part aux JM avec l'ambition de réaliser une bonne prestation et essayer d'avancer dans les éliminatoires d'une compétition rehaussée par la présence de champions olympiques. Parler de chance de médaille pour les Algériens est difficile à concevoir, devant des adversaires dont le niveau n'est plus à présenter et qui sont habitués aux grands événements sportifs (mondiaux, Jeux olympiques), mais le rêve reste permis, tant qu'il est mesuré.

Tennis de table

Les pongistes algériens comptent faire bonne figure et réaliser une prestation honorable, eu égard à la préparation appréciable effectuée et aux aptitudes dont disposent les athlètes sélectionnés. L'Algérie y participera, dans les épreuves (individuels et par équipes) avec ses six meilleurs pongistes, et l'objectif d'améliorer, au moins, le résultat de la dernière participation du tennis de table algérien à Tarragone (11e place).

Equitation

Les cinq cavaliers algériens retenus sont Aït Lounis Brahim sur «Chadid D'hem», Allali Sid Ali montant «Dinard D'hem», Mesrati Mohamed sur «Djazzy des forêts», Abdelkader Benharrats enfourchant «Nelson du petit vivier», et le remplaçant Chlef Boubadellah sur «Tarek D'hem». Ces cavaliers ont été jugés les plus performants après avoir réussi les exercices techniques sur des obstacles de 1,45 et 1,50 m.

Boxe

Nos pugilistes visent à remporter 3 médailles d'or. L'EN sera présente avec neuf pugilistes, ayant participé à plusieurs stages de préparation à Alger et à l'étranger ainsi qu'à des tournois internationaux. Chez les dames, l'objectif est de décrocher au minium une médaille d'or. L'EN féminine avait décroché une médaille d'argent, oeuvre d'Imane Khelif et une médaille de bronze grâce à Ichrak Chaïb, lors des Mondiaux d'Istanbul.

Tennis

Les sélections nationales ambitionnent de tout donner et jouer leurs chances à fond. Elles essayeront de faire le maximum, puisque plusieurs joueurs et joueuses mieux classés que les nôtres prendront part à ce rendez-vous. À titre d'exemple, chez les messieurs, y aura huit joueurs mieux classés ATP que notre meilleur tennisman, alors que sept joueuses sont plus avancées que les nôtres en WTA.

Cyclisme

La sélection algérienne fera le maximum pour décrocher une médaille, espérant que la chance sera du côté de l'équipe, car plusieurs facteurs entrent en jeu et sont susceptibles de tout remettre en cause.

La DTN s'est livrée à un gros travail préparatoire, qui s'est étalé sur le long terme. Il sera difficile de s'imposer dans cette discipline, surtout lorsque de grandes nations comme la France, l'Italie et l'Espagne sont de la partie.

Boules

Les sélections algériennes des sports boules participeront avec les meilleurs athlètes du moment qui auront l'ambition de hisser les couleurs nationales dans une compétition de haut niveau.

Les représentants algériens (deux joueurs, deux joueuses et un remplaçant dans chaque spécialité), se mesureront aux athlètes de 12 pays inscrits pour la pétanque et Rafle et aux concurrents de 11 pays engagés en Jeu long.

Football

L'EN U18 a peaufiné sa préparation au CTN de Sidi Moussa, sous la houlette du coach Mourad Slatni. L'ex-défenseur international des Verts se fixe comme premier objectif de passer le 1er tour et voir plus grand par la suite. L'EN défiera au 1er tour du groupe A, tour à tour l'Espagne, la France et le Maroc. Pour sa part, le second groupe comprend, la Turquie, la Grèce, le Portugal et l'Italie

Taekwondo

Une place honorable parmi les cinq premiers est espérée par l'EN. Une performance qui lui servira de tremplin, en vue des échéances suivantes.

L'Algérie sera représentée par huit athlètes: 4 messieurs et 4 dames. Etant donné que le niveau qu'elle a montré jusqu'ici a été relativement moyen, la Fédération a décidé de tempérer ses ardeurs, en se fixant pour objectif une place honorable, mais le meilleur reste à venir.

Badminton

L'instance fédérale mise énormément sur la paire Youcef Sabri - Kosila Mammeri pour décrocher des médailles, en dépit de la complexité de la tâche qui les attend face aux ténors de la discipline.

Cette paire occupe le 58e rang mondial et a participé au dernier Mondial en Thaïlande, ce qui a constitué une excellente préparation. L'Algérie ne participera dans l'épreuve par équipes (garçons et filles).

Gymnastique

La sélection algérienne de gymnastique ambitionne d'atteindre la finale du cheval d'arçons du concours général en messieurs, grâce, notamment à la figure de proue, Mohamed Youcefi, sans oublier le prometteur Hilal Mettidji, et une participation honorable dans les autres épreuves techniques.

L'EN a pris part à deux étapes de Coupe du monde au Qatar (7e place) et en Égypte (9e place).

Voile

8 véliplanchistes algériens tenteront de faire bonne figure avec l'espoir de récolter des médailles, même si la tâche s'annonce difficile. Les représentants algériens sont répartis sur les spécialités Laser Standard (2 athlètes), Laser Radial (2 athlètes) et IQFoil qui a remplacé le RS/X (4 athlètes). Plus de 15 stages de préparation, dont un en Italie étaient au menu des EN, mais cette préparation n'était pas à la hauteur à cause surtout du Covid-19.

Judo

La sélection algérienne de judo, auréolée de son titre continental, espère rester sur sa lancée et réaliser d'autres bons résultats. Certes, la tâche s'annonce difficile, surtout en présence de certaines grandes nations, mais les Algériens restent optimistes quant à la capacité de réussir une participation honorable. Kaouthar Ouallal et Sonia Asselah sont très proches de la fin de carrière et quoi de mieux pour elles que de raccrocher sur un podium.

Handball

Les Verts engagés aux JM ont des objectifs diamétralement opposés. Chez les messieurs, l'Algérie jouera ses chances à fond pour disputer les premiers rôles, puisque la majorité des nations européennes ont engagé des équipes juniors, renforcées par des joueurs d'expérience.

Chez les dames, l'EN tentera d'atteindre le meilleur classement possible en gagnant de l'expérience face à des sélections de haut niveau.

Natation

L'équipe de natation évoluera avec un effectif de 18 nageurs, dont 6 dames, avec l'objectif de décrocher au moins une médaille et atteindre le maximum de finales. Pendant 5 jours, les épreuves se dérouleront au Centre nautique du nouveau complexe olympique. Les nageurs ont effectué plusieurs stages cette saison, tout en prenant part au championnat d'Afrique Open au Ghana et au Championnat arabe aux EAU, dont l'objectif était d'améliorer leurs résultats et permettre à la DTN d'en choisir les meilleurs.

Lutte

Les lutteurs algériens ont comme objectif de faire mieux par rapport à la précédente édition de Tarragone. Les cadres sélectionnés sont ceux ayant confirmé leur statut lors des différents stages effectués tout au long de l'année, notamment lors des derniers championnats d'Afrique à El Jadida (Maroc). Ce sont des athlètes qui possèdent une grande expérience au vu de leur palmarès réalisé à travers les différentes compétitions africaines et mondiales.

Tir sportif

Les sélections algériennes visent une médaille en air comprimé, notamment Houda Chaïbi, malgré la présence des meilleurs tireurs mondiaux issus du Bassin méditerranéen. Les athlètes algériens ont amélioré leurs résultats lors des dernières compétitions. Les EN ont effectué 12 stages sur le territoire national avant de prendre part à des compétitions internationales en Égypte, Turquie, Italie et Azerbaïdjan.

Lutte associée

La sélection nationale vise des résultats meilleurs que ceux réalisés lors de l'édition de Tarragone quand elle a décroché deux médailles d'argent. L'EN participera avec 17 athlètes engagés dans les trois spécialités, lutte libre, la lutte gréco-romaine et la lutte féminine.

L'absence de Adem Boudjemline, causée par l'annulation de l'épreuve de la catégorie des 97kg pour nombre insuffisant des athlètes inscrits, est regrettée.

Volley-ball

Les EN (messieurs et dames), ont l'ambition d'atteindre les quarts de finale face à des équipes de niveau mondial. Nos sélections, dont les effectifs ont été remaniés après 2 ans sans compétition, sont versées dans des groupes relevés et seront mises à rudes épreuves, en évoluant face à la Grèce, la Turquie et la France chez les messieurs, alors que les dames défieront la Turquie, l'Espagne et l'Italie.

Haltérophilie

L'Algérie sera présente avec 9 athlètes, dont 3 filles avec des chances de médailles reposant essentiellement sur deux athlètes dont le niveau est en nette progression, à savoir Walid Bidani (+102kg) et Farès Touiri (89kg), qui ont bénéficié d'un intérêt particulier de la part de l'instance nationale. L'Algérie participera aussi avec Aymen Touiri (102kg), Fardjallah Samir (73kg), Abdelkader Aïn Wazan (61kg) et Fenni Omar (61kg), comme suppléant.

Karaté Do

Les Algériens visent le podium et aspirent à bien représenter l'Algérie, en dépit de la difficulté de la mission face à des nations plus aguerries. Les JM verront la présence des meilleurs karatékas sur le plan méditerranéen, à l'image de l'Égypte, du Maroc, de l'Espagne, de la France, et de l'Italie, entre autres.

Depuis la réouverture des salles sportives, l'EN a effectué des stages de préparation pour être prête pour cette échéance.