La sélection algérienne de la lutte gréco-romaine (seniors messieurs), avec neuf médailles (5 or, 2 argent et 2 en bronze), a décroché la première place par équipes, samedi soir à l'issue de la 5e et avant-dernière journée des championnats d'Afrique (cadets, juniors, seniors et féminine) qui se déroulent à El Jadida au Maroc. Devant une concurrence très rude venant de la part des Egyptiens, très redoutables dans ce style, les coéquipiers de Sid Azara Bachir ont répondu une nouvelle fois présent, en allant chercher avec panache la première place par équipe avec un total de neuf médailles (5 or, 2 argent et 2 en bronze). Les cinq médailles d'or algériennes ont été décrochées par Abdelkrim Fergat (60 kg), Abdeldjebbar Djebbari (63 kg), Abdelkrim Ouakali (77 kg), Sid Azara Bachir (87 kg) et Adem Boudjemline (97 kg). Les deux médailles d'argent ont été l'oeuvre de Mohamed-yacine Dridi (55 kg) et Ishak Ghaiou (67 kg), alors que Hichem Kouchit (130 kg) et Walid Ghaiou (72 kg) se sont contentés du bronze. Chez les dames, trois médailles ont été remportées par les Algériennes grâce à Houfaf Rayane et Doudou Ibtissem, médaillées d'argent et Soudani Mestoura qui s'est contentée du bronze, alors qu'elle était sacrée chez les juniors. Lors des quatre premières journées du rendez-vous africain d'El Jadida, les cadets et juniors (garçons et filles) n'ont pas été à la hauteur de la prestation présentée par les seniors de la gréco-romaine, en se classant à la 3e place au classement général, dominé de bout en bout par les Egyptiens. Les sélections algériennes avaient débuté la compétition avec les épreuves des cadets et cadettes qui ont remporté 15 médailles (1 or, 11 argent et 3 en bronze), un bilan en nette régression par rapport aux résultats obtenus lors de la précédente édition organisée à Alger où les cadets de la lutte gréco-romaine et les cadettes avaient été sacrés avec un total de 19 médailles (6 or, 7 argent et 6 en bronze). Chez les juniors (garçons et filles), le total de la récolte algérienne a atteint les 13 médailles (4 or, 8 argent et 1 en bronze). Les quatre médailles d'or ont été décrochées par Fayçal Benfredj (63 kg), Issaad Haithem (72 kg) en lutte gréco-romaine et Bougherra Saad (70 kg) en lutte libre. Soudani Mestoura a pris l'or chez les filles.