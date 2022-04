Le nouveau stade d'Oran est conçu selon des normes internationales devant permettre à la sélection algérienne de football d'y évoluer dans des conditions idéales, a déclaré le directeur local de la jeunesse et des sports (DJS), Yacine Siefi. «Nous sommes contents d'accueillir la sélection nationale au nouveau stade d'Oran. Subissant récemment les dernières retouches avant son inauguration officielle, le stade répond ainsi totalement aux normes et critères définis par les instances sportives internationales», a indiqué Siefi au lendemain de l'annonce par la Fédération algérienne de football de la programmation au stade en question des prochaines rencontres des Verts dans les éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2023) devant débuter fin mai. Le DJS d'Oran s'est dit, en outre, réjoui du fait que le nouveau stade d'Oran soit exploité par la sélection algérienne, estimant que cette enceinte footballistique, d'une capacité d'accueil de 40 000 places, constitue «un apport de taille pour le Mouvement sportif national». En fait, le nouveau stade d'Oran fait partie d'un complexe sportif bâti dans la commune de Bir El Djir (est d'Oran). Il dispose de toutes les commodités qui font de lui un équipement très moderne. Doté d'une pelouse naturelle hybride, ce stade renferme plusieurs équipements, dont un centre de formation avec un site d'hébergement de 44 lits. Des travaux sont en cours aussi pour le doter de deux terrains de réplique, dont un en pelouse naturelle, en plus du terrain d'une même pelouse réalisé dernièrement au niveau du stade annexe (4 200 places) dédié à l'athlétisme. Outre ces deux unités, le complexe sportif d'Oran comporte, entre autres, une salle omnisports de 6 000 places et un centre nautique composé de trois piscines dont deux olympiques qui seront livrés dans les prochains jours en prévision des Jeux méditerranéens, cet été, dans la capitale de l'Ouest. Le stade de football d'Oran a déjà abrité, dans un évènement expérimental, une première rencontre ayant opposé, en juin 2021, la sélection algérienne des joueurs locaux face au Liberia dans un match amical soldé par une nette victoire des Verts (5-1), rappelle-t-on. La sélection nationale A avait élu domicile au stade Mustapha-Tchaker depuis 2008 en y disputant la quasi-totalité de ses matchs officiels et amicaux, dont deux campagnes victorieuses de qualifications aux Coupes du monde de 2010 et 2014.