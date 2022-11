Les travaux de rénovation du terrain du stade d'athlétisme des «Castors» (commune d'Oran), qui servira comme site d'entraînement lors du championnat d'Afrique des nations (CHAN) des footballeurs locaux prévu en Algérie (13 janvier-4 février 2022), viennent d'être achevés, a-t-on appris de la direction de la jeunesse et des sports (DJS). Dans une déclaration à l'APS, le premier responsable de la DJS, Yacine Siefi, a fait savoir que les travaux en question ont pris fin dimanche, «en attendant que l'herbe pousse».

Cette opération a été actionnée pour répondre aux exigences de la Confédération africaine de football (CAF) qui a demandé la mise à la disposition des sélections domiciliées à Oran de trois terrains d'entraînement. «Cette disposition est justifiée par le fait que notre wilaya et, contrairement aux trois autres concernées par le rendez-vous continental (Alger, Annaba et Constantine, ndlr), et qui accueillent chacune un seul groupe de quatre sélections, va recevoir deux poules de trois équipes chacune», a-t-il expliqué. Malgré cela, Siefi a assuré que «tout est prêt» pour que la capitale de l'ouest du pays, «qui vient d'organiser avec succès la 19e édition des Jeux méditerranéens, honore ses engagements à l'occasion de l'épreuve continentale».

Outre le stade des «Castors», deux autres terrains d'entraînement seront mis à la disposition des sélections africaines qui éliront domicile à Oran, et tous les deux relèvent du complexe olympique «Miloud-Hadefi», à savoir le terrain du stade d'athlétisme et le terrain de réplique en pelouse naturelle qu'on vient de réaliser à l'intérieur du complexe, a-t-il ajouté. S'agissant des conditions d'hébergement des six sélections africaines qui séjourneront à Oran, le même responsable a indiqué qu'une dizaine d'établissements hôteliers répondant au cahier des charges de la CAF ont été proposés et validés par l'instance continentale. Mieux, il a fait part de la disponibilité d'Oran d'accueillir plus de six sélections, informant au passage que les managers des équipes qui seront domiciliées à El-Bahia lors du CHAN «ont tous été satisfaits par les sites d'hébergement mis à leur disposition et qu'il ne leur reste que de faire leurs choix».

Deux groupes composés chacun de trois sélections disputeront leurs matchs dans le cadre du premier tour du CHAN au stade de 40000 places relevant du complexe sportif Miloud-Hadefi. Il s'agit du groupe D qui comprend l'Angola, le Mali et la Mauritanie, ainsi que le groupe E composé du Cameroun, du Niger et du Congo.

Quant à la sélection algérienne, qui sera domiciliée au nouveau stade de Baraki (Alger), elle évoluera dans le groupe A avec l'Éthiopie, la Libye et le Mozambique.