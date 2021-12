Du 9 janvier au 6 février prochains, aura lieu la coupe d'Afrique des nations, CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun. Dans ce tournoi, l'Equipe nationale algérienne sera appelée à défendre son acquis, dans une mission qui s'annonce difficile à plus d'un titre. Les Verts entameront la défense de leur titre, mardi 11 janvier, contre la Sierra Leone, au stade de Japoma à Douala (14h), avant de défier la Guinée équatoriale, dimanche 16 janvier à Douala (20h), puis la Côte d'Ivoire, jeudi 20 janvier, sur le même stade (17h). Selon les dernières informations, la délégation algérienne se rendra à Douala le 6 janvier depuis Doha (Qatar), au lieu du 7, pour prendre part à cette 33e édition de la CAN. Les champions d'Afrique s'envoleront pour Douala à bord d'un vol spécial, au lendemain de leur second match amical face au Ghana à Doha. Le 1er test des Algériens se jouera le 1er janvier, face à la Gambie, faut-il le rappeler. Au Cameroun, les coéquipiers de Raïs M'bolhi seront hébergés à l'hôtel Onomo situé à Bonanjo (quartier administratif), alors que les entraînements se dérouleront à l'annexe sud du stade de Japoma, qui abritera les matchs du groupe E. La première étape de préparation de l'Equipe nationale devrait être entamée la semaine prochaine au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, et concernera les joueurs, dont les championnats européens observeront leur trêve hivernale à partir de ce week-end. L'effectif retenu sera au grand complet à partir du 27 décembre, jour du départ pour Doha. Jusqu'à l'heure, aucune information n'a filtré, concernant les nouveautés du coach, Djamel Belmadi, dans sa liste. Il est vrai que les changements ne sont pas grands, mais toujours est-il que l'émergence de certains éléments durant la Coupe arabe des nations FIFA-2021, qui a pris fin, hier, a laissé les spéculations aller bon train. Les 3 joueurs annoncés avec insistance sont le latéral gauche, Lyes Chetti, le défenseur central, Mohamed Amine Tougaï, ainsi que le milieu de terrain Sofiane Bendebka. Certaines informations évoquent, aussi, le retour de Yacine Brahimi, un des meilleurs éléments de l'EN A' durant le tournoi qatari. Belmadi a affirmé, moult fois, que ce qui l'intéresse le plus est la forme du moment du joueur, ainsi que sa volonté de réussir et défendre crânement les couleurs nationales. Autrement dit, l'âge du joueur ou encore l'identité du club où il évolue l'importe peu. Ces derniers jours, une menace a été évoquée sur la tenue de cette CAN, en raison du variant Omicron, ainsi que la montée au créneau des clubs européens, quant à la libération de leurs joueurs pour prendre part à ce rendez-vous. Mais la Confédération africaine de football (CAF), s'est exprimée et a publié un communiqué sur les conditions d'organisations de ce rendez-vous. «Malgré le défi supplémentaire que constitue cette pandémie, notre CAN doit maintenant se jouer. Sa cérémonie solennelle d'ouverture est prévue le 9 janvier 2022 au Complexe sportif d'Olembé. Son organisation doit, évidemment, éviter que la CAN constitue en soi une mise en danger supplémentaire, tant de la population résidant au Cameroun, que des participants et spectateurs venus d'ailleurs», écrit la CAF. La CAN se tiendra, donc, au Cameroun dans un cadre sanitaire renforcé.