C'est la dernière opération entrant dans le cadre de la réhabilitation du Palais des sports Hamou-Boutlélis d'Oran, situé en plein coeur de M'dina J'dida et faisant face au très beau jardin de la même cité. Les chantiers, scindés en deux phases, consistent, cette fois, en l'installation du système de climatisation et la rénovation du réseau d'éclairage. Les travaux viennent d'être lancés en prévision des Jeux méditerranéens (JM) prévus cet été, du 25 juin au 6 juillet de l'année en cours. C'est ce qu'a indiqué la direction locale de la jeunesse et des sports, expliquant qu'un montant de pas moins de 200 millions de dinars a été dégagé pour la concrétisation de ces travaux et pour lesquels a-t-on précisé «le délai fixé ne dépasse pas le mi-prochain». Le somptueux Palais des sports, baptisé au nom du chahid Hamou-Boutlélis, a été réalisé en 1960 à M'dina J'dida. Ce joyau architectural, juxtaposant la somptueuse bâtisse abritant l'entreprise des manifestations économiques et commerciales, Emec (ex-foire d'Oran) a, depuis son ouverture, abrité des manifestations sportives de grande envergure et de différentes disciplines allant du karaté, au judo, hand-ball, volley-ball, basket- ball, au Yosseikan Budo et autres spécialités sportives mondialement homologuées, en plus d'abriter les grands challenges comme les Championnats nationaux et autres activités. Ainsi, le Palais des sports constitue un repère non moins important dans la vie sportive locale, nationale et internationale. La gestion administrative de cette infrastructure a été confiée à l'Office du Parc omnisports de la wilaya, OPOW. De par sa stature imposante, cette bâtisse impose la considération et sa prise en charge en tant qu'institution sportive à ne pas bafouer. Bien mieux, elle est à réhabiliter et à équiper par tous les moyens de pointe et de haute facture. C'est ainsi que ledit Palais a été doté d'un nouveau parquet amovible de quatre tapis dédiés aux disciplines de handball, basket-ball, volley-ball et badminton. «Ces innovations, mises en place constituent une nouveauté dans les salles de sport en Algérie», a-t-on affirmé. Il s'agit en plus de la réhabilitation des tribunes de cette salle qui est d'une capacité d'accueil de 5 000 places, donnant une image d'une salle n'ayant rien à envier aux grandes salles européennes étant donné que les sièges mis en place sont flambants neuf, et dont 800 posés ont été installés au niveau de la tribune officielle. Cette infrastructure sportive, qui n'a plus été rénovée depuis le début des années 2000, a été dotée d'une unité de soins de 30 chambres, en plus d'autres travaux ayant touché les vestiaires et le salon des invités. Des travaux sont également engagés au niveau du sous-sol réservé à la musculation et à l'entraînement de boxe, a indiqué la direction locale de la jeunesse et des sports. Compte tenu de sa longévité, il a bénéficié de plusieurs opérations de mise à niveau en perspective des JM programmés du 25 juin au 6 juillet 2022, et pour lesquels l'Algérie a mis le paquet.