Des joueurs, membres du staff technique et le président du conseil d'administration du Mouloudia d'Alger, accusent l'arbitre Bekouassa d'avoir été à l'origine de leur défaite dans le derby face à l'USM Alger (0-2). Boukousssa est arbitre international FIFA depuis 2019. Mais que reproche-t-on à l'arbitre international algérien? À l'issue de la défaite contre l'USMA (0-2), samedi, le défenseur du MCA, Nabil Lamara a estimé qu' «en toute objectivité, nous ne méritons pas de perdre ce match. Mais, face à un arbitrage pareil on ne pouvait pas faire mieux. Nous priver de deux penalties et nous refuser un but, c'est un peu trop de la part de l'arbitre. C'est scandaleux». Quant au coach Nabil Neghiz, il a déclaré dans les vestiaires pour réconforter les joueurs après la défaite: «C'est vrai que vous méritez mieux que ce revers, mais voilà, on ne peut pas changer ça. C'est vrai que l'arbitre nous a lésés et c'est vrai que vous vouliez passer en quart,...». Pour le président du conseil d'administration des Vert et Rouge, Amar Brahmia, sous forte pression, «Bekouassa nous a poignardé dans le dos et nous n'allons pas nous taire. Nous allons rédiger un rapport détaillé des erreurs et l'envoyer à la Commission fédérale d'arbitrage (CFA).» C'est dire combien les Vert et Rouge sont remontés contre l'arbitre pour une simple défaite et une élimination en coupe de la Ligue!

Encore plus, les responsables du MCA ont même publié un communiqué sur leur page officielle Facebook dans lequel l'arbitre Bekouassa est bien fustigé. Mais, il se trouve que tous les responsables du MCA savent parfaitement que cela ne sert à rien de critiquer l'arbitre, car rien ne changera... Cela s'est passé à la veille d'un mach important pour le compte de la Ligue des Champions, un des objectifs majeurs du MCA contre le Wydad.

Et justement, le coach du Mouloudia, Neghiz, a déjà motivé ses joueurs dans les vestiaires à l'issue de cette élimination amère de la coupe de la Ligue, en indiquant: «Je veux ce même visage contre le WAC...». En d'autres termes, le coach Neghiz est satisfait de la manière avec laquelle ses joueurs ont joué ce match contre l'USMA.

Ainsi, il faut donc un grand travail psychologique de la part des responsables du MCA pour remotiver les joueurs afin de réussir leur match de vendredi prochain contre le Wydad de Casablanca pour le compte de la Ligue des Champions.