La 14e journée du Championnat de Ligue 2 de football, disputée ce week-end a été fatale pour les leaders des groupes Est et Centre, en l'occurrence, l'USM Annaba et le RC Arba, dont ont profité les deux clubs de Béjaïa, la JSMB et le MOB qui s'installent aux premières loges du classement, alors que les coleaders du groupe Ouest, l'ASM Oran et le MCB Oued Sly, semblent inséparables. Le fait majeur du Groupe Est, est incontestablement, la défaite du leader, l'USM Annaba chez l'USM Khenchela (1-0), une défaite qui fait l'affaire du HB Chelghoum-Laïd vainqueur à l'extérieur du MSP Batna (3-1) qui le rejoint en tête du classement. Le MO Constantine qui a battu sur le fil, l'US Chaouïa (2-1) recolle au groupe de tête en réduisant son retard à 4 points sur le duo, USMAn-HBCL. En bas du tableau, le MSP Batna s'enlise davantage après sa nouvelle défaite à domicile (1-3). Au groupe Centre, le RC Arba a mordu la poussière chez le CR Beni-Thour (3-1), ce qui permet à la JSM Béjaïa large vainqueur contre l'USM Harrach (3-0) de s'installer seule en tête du classement, suivie du MO Béjaïa, qui a surpris en déplacement, le WA Boufarik sur le score sans appel de (3-0). L'USM Blida encore une fois battue à Kouba (1-3) perd du terrain sur l'avant-dernier, le WR M'sila qui la devance désormais de 7 points. Au Groupe Ouest, c'est le statu quo entre les deux coleaders, l'ASM Oran et le MCB Oued Sly, vainqueurs en déplacement devant respectivement l'US Remchi (2-0) et l'IRB El-Kerma (1-0), totalisant 31 points chacun, avec une longueur d'avance sur le CR Témouchent, victorieux à l'extérieur du SKAF Khemis (1-0), laissant à sept points, la JSM Tiaret (4e - 23 pts). En bas du tableau, l'OM Arzew accrochée par le MC Saida (2-2) ferme la marche avec 9 points au compter.

R. S.