Après une absence de plus de 2 ans, le «big derby» algérois, entre le MCA et l'USMA va retrouver sa saveur. En effet, cette affiche comptant pour la 30e journée du championnat de Ligue1, se jouera en présence des supporters, après la décision des autorités de leur donner le feu vert pour retrouver les gradins du stade olympique. Ce soir à partir de 19h, le stade du 5-Juillet renouera avec l'ambiance des grands jours, qui ont de tout temps marqué ses retrouvailles entre voisins et rivaux. La direction de l'OCO Mohamed-Boudiaf a décidé, à cette occasion, de mettre en vente 50 000 billets, et l'opération débutera ce matin à partir de 9h au niveau des guichets du stade olympique. Cette opération allait commencer hier, mais a été décalée de 24 heures, en raison du match de l'ES Sétif en Ligue des Champions d'Afrique face à Al Ahly du Caire. Chaque supporter doit se munir de sa carte de vaccination anti-Covid-19 pour pouvoir entrer au stade, dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du virus. Les portes du stade seront ouvertes à 16h, a-t-on décidé. Les deux galeries sont attendues en force pour occuper les gradins et les animer comme ils savent bien le faire. Ils veulent marquer de la meilleure des manières ce retour, notamment par les tifs, qui, des années durant, avaient ébahi les observateurs des quatre coins de la planète. Ce retour pourrait, aussi, être une grande source de motivation pour les joueurs sur le rectangle vert dans ce 94e duel dans l'histoire des deux équipes en championnat.

Les deux antagonistes cherchent, vaille que vaille, à empocher les trois points afin de grimper les échelons au classement général et tenter, en fin de saison, de décrocher, une place qualificative pour une compétition internationale la saison prochaine. Le MCA (3e, 49 pts) aspire à préserver sa place sur le podium, alors que l'USMA (8e, 42 pts), qui vient de mettre fin à une mauvaise série de neuf matchs de disette, tentera de l'emporter pour se relancer. Les deux coachs, le Tunisien Khaled Benyahia (MCA) et le Marocain Djamil Ben Ouahi, vont découvrir ce derby pour la première fois, eux qui en avaient vécus d'autres dans leurs pays respectifs, avec notamment ES Tunis - ES Sahel et Wydad Casablanca - Raja Casablanca.