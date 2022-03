Le CR Belouizdad est le 1er club algérien à se qualifier pour la 2e fois consécutive aux quarts de finale de la Champions League africaine, après avoir battu l'équipe tunisienne de l'ES Sahel (2-0), en match disputé au stade du 5-Juillet d'Alger, pour le compte de la 5e journée du groupe «C» de cette prestigieuse compétition continentale. Sans trop de calcul, ni aucun round d'observation, les joueurs du Chabab de Belouizdad ont pris d'assaut le camp de l'ES Sahel pour ouvrir la marque et ainsi bien rentrer dans cette rencontre très importante. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont bien pu réaliser puisque dès la 3e minute du jeu, Sofiane Bouchar a réussi à battre le gardien de but tunisien et secouer les filets de l'ESS. Très confiants, les joueurs du CR Belouizdad multiplient les rushs, en dépit de l'avantage au score et c'est alors qu'Islam Belkhir rassure tout le monde en doublant la mise à la 18e minute du jeu. Par la suite, et dominant parfaitement cette 1ère mi-temps, les Rouge et Blanc auraient bien pu marquer plus de buts si ce n'est le manque de concentration et le manque de réalisme des joueurs notamment dans les derniers gestes, à l'approche des buts. En seconde mi-temps les deux équipes se sont tenues en respect et c'est ainsi que cette rencontre s'est terminée, sur le score de la première mi-temps, en faveur du Chabab (2-0). Avec ce succès, le CR Bélouizdad reste toujours invaincu dans son groupe. D'autre part et dans l'autre match de cette poule «C», disputé plus tôt samedi à Fransistown (Botswana), l'ES Tunis a battu le Jwaning Galaxy sur le score de 3 à 0, assurant sa qualification aux quarts de finale. À la suite de ces résultats, et à l'issue des matchs de cette 5e journée, l'ES Tunis et le CR Belouizdad partagent conjointement la première place du groupe «C» avec un total de 11 points, devant l'ES Sahel, avec 3 points, alors que Jwaneng Galaxy est à la dernière place avec un seul point. Enfin à rappeler que lors de la 6e et dernière journée, prévue les 1 et 2 avril, le CR Belouizdad se rendra à Tunis pour y affronter l'ES Tunis, alors que le second club tunisien, l'ES Sahel, accueillera les Botswanais de Jwaneng Galaxy.