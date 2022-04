Le CR Belouizdad, engagé en quarts de finale de la Ligue des Champions, livrera un chaud derby maghrébin, au stade du 5-Juillet d'Alger, ce soir à 22h face au Wydad de Casablanca (Maroc), avec l'ambition de prendre une option sur la qualification avant la seconde manche. Pour son 2e quart de finale de suite dans cette prestigieuse compétition, le CRB entend cette fois-ci, passer le cap de son adversaire du jour, le Wydad de Casablanca, même si la mission est loin d'être une sinécure face à une solide formation, déjà détentrice de la Ligue des Champions d'Afrique et qui dominé sa phase de poules. Lors de la précédente édition, le CRB avait été éliminé en quarts de finale par l'ES Tunis, après une défaite aux tirs au but. Lors de la phase poule, le CR Belouizdad a terminé 2e de son groupe (C) avec 11 points, alors que le WAC a terminé leader du groupe D avec 15 points. Chez les joueurs, on affirme que c'est l'occasion en or qui se présente pour que cette génération de joueurs marque de plus belle l'histoire du club. En championnat, un 3e titre d'affilée sera une première dans l'histoire du football national, alors qu'en Champions League, ce sera l'occasion d'améliorer la performance de la saison dernière. Ces mêmes joueurs avaient, faut-il le rappeler, réussi à hisser le Chabab pour la 1ère fois en quarts de finale de la compétition, et tout le monde est déterminé, cette saison, à faire mieux en passant dans le dernier carré. Paqueta, qui constate avec confiance cette détermination qui anime ses joueurs, aura l'embarras du choix pour composer son Onze de départ, sachant qu'il bénéficiera de la totalité de ses joueurs. L'affiche d'aujourd'hui connaîtra un fait marquant. EN effet, l'Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger) a annoncé l'ouverture du stade du 5-Juillet au public «Après le feu vert des hautes autorités, le stade du 5-Juillet ouvrira ses portes au public vendredi pour le match ES Sétif contre ES Tunis et samedi pour la rencontre entre le CR Belouizdad et le WA Casablanca, et ce, à 22h00», lit-on dans le communiqué publié sur la page Facebook de l'OCO. Le Chabab, leader incontesté du championnat d'Algérie de Ligue 1, a réalisé une sacrée performance, mardi soir, en allant damer le pion à son dauphin la JS Saoura (1-0) pour porter son avance à 9 points et 2 matchs de plus à disputer. De son côté, le Wydad de Casablanca a obtenu, samedi dernier, sa qualification pour les quarts de finale de la coupe du Trône, en battant le Chabab Mohammadia (SCCM) par 3 buts à 2, grâce à un doublé d'Ayman El Hassouni (30e et 67e) et Jalal Daoudi (82e). Le match CR Belouizdad - Wydad Casablanca sera dirigé

par l'arbitre Pacifique Ndabihawenimana du Burundi.

Les quarts de finale retour doivent se jouer les 22 et 23 avril.

M.B. /R. S.