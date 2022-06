Performance inédite et historique pour le CR Belouizdad. Depuis mardi, les Rouge et Blanc de la capitale ont été sacrés champions d'Algérie pour la 9e fois de leur histoire, la 3e consécutive. Aucune équipe n'a pu conserver son titre autant de fois depuis le lancement de la première édition du championnat. Le Chabab ajoute à cette occasion un neuvième titre de champion à son palmarès général, après ceux de 1965, 1966, 1969, 1970, 2000, 2001, 2020 et 2021. ce nouveau titre a été rendu possible grâce à la victoire (2-0), mardi dernier, face à l'US Biskra, dans le cadre de la mise à jour du calendrier du championnat, au stade du 20-Août, sur deux buts de Mrezigue et Bousseliou. Les Belouizdadis (67 pts), qui comptent encore un match en retard contre l'USM Alger, sont assurés de terminer en tête du classement avant même le déroulement des deux dernières journées de championnat. Ce 9e titre dans l'escarcelle du Chabab est une suite logique et une juste récompense pour une équipe qui veut confirmer sa suprématie de ces dernières années. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces titres ont été remportés avec trois entraîneurs différents. D'abord avec Franck Dumas (venu remplacer Abdelkader Amrani), puis le Serbe Zorane Manojlovic et enfin le Brésilien Marcos Paqueta. Comme pour dire que l'instabilité au niveau du staff technique n'a nullement impacté les résultats de l'équipe. Cela prouve-t-il que le niveau du championnat est faible? Qu'à cela ne tienne chez les supporters, lesquels affirment que le plus important pour eux est de voir leur équipe imposer sa suprématie sur les autres écuries de l'élite et battre des records que même celle du «grand Chabab» de Hacène Lalmas ou encore la «dream team» de Ishak Ali Moussa n'avaient pu atteindre. Cette saison, le CRB a égalé le record de la plus large victoire en déplacement, en atomisant le RC Relizane (8-0). Un record détenu depuis par... le CRB, qui avait étrillé, alors, l'USM Annaba. Cette saison, le Chabab a écrasé tout sur son passage, malgré les critiques à la pelle lancées en direction des dirigeants. Outre le sacré, l'autre satisfaction pour les supérieurs est l'émergence de plusieurs jeunes talentueux, lancés par le DTS Boualem Charef, à l'image de Belkhir et Bouras, alors que d'autres prétendent à une promotion dans un futur proche. Une nouvelle page s'ouvre et les Belouizdadis voient grand.