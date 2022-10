L'ES Sétif et le CS Constantine se sont neutralisés (0-0) dimanche au stade du 8-Mai 1945, dans l'affiche de la sixième journée du championnat de Ligue 1 de football, marquée également par le premier succès de la saison de la JS Kabylie contre le HB Chelghoum-Laïd (0-2). Le match nul entre l'ESS et le CSC n'arrange pas les deux formations, car les Sétifiens restent éloignés du podium (6e / 8 points), alors que la position du leader des représentants de Cirta est désormais menacée. En effet, le CSC reste «temporairement» à la première place (14 points). De son côté, la JS Kabylie a signé son premier succès de la saison à Chelghoum-Laïd devant le HBCL (0-2). Deux buts signés par Guenina (60') et Bensaha (90'+1).

Les gars de Chelghoum-Laïd ont été dirigés sur le banc par le jeune technicien Imad Mehal (27 ans), désigné par la direction pour assurer l'intérim suite à la démission de l'entraîneur Taoufik Rouabah. Un précieux succès pour la JSK qui quitte désormais, la dernière place du classement général et rejoint ainsi le Paradou AC au 13e rang (4 points). Ce dernier a été surpris à domicile par le nouveau promu, l'USM Khenchela (0-1). L'unique but de la partie a été inscrit par Zaidi (79'). Une victoire qui permet au club de l'est algérien de se positionner au milieu du classement (10e, 6 pts). L'USM Alger, auteur de quatre succès de rang, est allé défier le MC Oran, qui était à la recherche de son premier succès de la saison. Les Oranais ont enregistré leur première victoire de la saison sur la plus petite des marges. Le CR Belouizdad, qui renoue avec le championnat (après le report de ses deux derniers matchs, ndlr), est allé s'imposer chez la JS Saoura (1-0), grâce à son attaquant camerounais, Wemba. Le dernier match au programme de cette 6e journée s'est joué, hier, au stade de Dar El Beïda entre le MC Alger (10e, 5 pts) et l'ASO Chlef (3e, 9 pts). En ouverture de cette journée vendredi, le RC Arba a dominé le MC El Bayadh (3-1) et l'US Biskra a été accrochée par le NC Magra (1-1).



Résultats

Paradou AC 0 - USM Khenchela 1

HB Chelghoum-Laïd 0 - JS Kabylie 2

ES Sétif 0 - CS Constantine 0

MC Oran 1 - USM Alger 0

JS Saoura 0 - CR Belouizdad 1

RC Arbaâ 3 - MC El-Bayadh 1

US Biskra 1 - NC Magra 1

Classement Pts J

1). CS Constantine 14 6

2). CR Belouizdad 12 4

-. USM Alger 12 5

4). RC Arbaâ 10 6

5). ASO Chlef 9 5

6). ES Sétif 8 5

7). JS Saoura 7 6

-. MC El-Bayadh 7 6

-. US Biskra 7 6

10).USM Khenchela 6 5

-). MC Oran 6 6

12). MC Alger 5 4

-.) NC Magra 5 6

14). Paradou AC 4 5

-.JS Kabylie 4 5

16). HBC Laïd 1 6