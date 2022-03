Le CR Belouizdad, n’aura besoin que d’un seul point lors de la réception des Tunisiens de l’ES Sahel pour pouvoir valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions d’Afrique de football.

En effet, les gars de Belouizdad, coleader du groupe C en compagnie de l’ES Tunis (8 points), sera face à une belle occasion de sceller définitivement sa qualification en recevant une équipe de l’ES Sahel (3e, 3 points), avide de se relancer suite à la défaite concédée face à l’ES Tunis (2-0).

Invaincu depuis sept matchs, toutes compétitions confondues, le Chabab partira largement favori à la maison face à une formation de Sousse qui n’a remporté qu’une seule victoire depuis le début de l’année. À l’instar du CRB, l’ES Tunis se rendra à Francistown pour défier les Botswanais de Jwaneng Galaxy, déjà éliminés avant cette 5e journée (4e, 1 point).

L’Espérance se déplacera sur la pelouse du Jwaneng Galaxy du Botswana, déjà éliminé, dans l’espoir de compléter un doublé face à l’équipe qu’elle a battue 4-0 à Rades. Et selon les observateurs et spécialistes, les coéquipiers du défenseur international algérien Abdelkader Bedrane ne devraient pas rencontrer de difficultés pour engranger les trois points de la victoire, au moment où son adversaire du jour pense plutôt à refaire son retard en championnat local.