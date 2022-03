Le FC Barcelone, qui ambitionne de remporter la première C3 de son histoire, a été tenu en échec à domicile par Galatasaray (0-0) lors des 8es de finale aller de Ligue Europa jeudi, marqués également par le succès de l'Atalanta Bergame devant le Bayer Leverkusen (3-2). Le club catalan, qui alignait un trio d'attaque composé d'Adama Traoré, Memphis Depay et Ferran Torres au coup d'envoi, n'est pas parvenu à trouver la faille face aux Turcs. Le FC Séville, actuel 2e de Liga, s'est imposé devant les Anglais de West Ham (1-0) mais devra se méfier au retour s'il veut rejoindre en quarts de finale le RB Leipzig, déjà qualifié après l'exclusion de son adversaire, le Spartak Moscou, en raison de l'invasion russe en Ukraine.

La finale de cette édition de Ligue Europa se déroulera dans le stade du club sévillan, qui a triomphé six fois dans la compétition depuis son premier succès en 2006. L'affiche entre l'Atalanta Bergame et le Bayer Leverkusen a tenu toutes ses promesses, avec une victoire à rebondissements des Italiens, grâce notamment à un doublé du Colombien Luis Muriel.

En Ligue Europa Conference, qui vit sa première édition cette saison, l'AS Rome de l'entraîneur portugais José Mourinho a obtenu un court mais précieux succès sur le terrain du Vitesse Arnhem (1-0).

Parmi les trois autres clubs néerlandais engagés, seul le Feyenoord Rotterdam a gagné, en déplacement chez le Partizan Belgrade (5-2). Le PSV Eindhoven a arraché le nul dans une rencontre spectaculaire contre le FC Copenhague (4-4) tandis que l'AZ Alkmaar a été dominé chez les Norvégiens du Bodo Glimt (2-1).