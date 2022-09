L'ascenseur émotionnel est vite retombé pour Mike Maignan (27 ans). Propulsé titulaire en l'absence d'Hugo Lloris, le gardien du Milan AC ne disputera que 45 minutes durant cette trêve internationale. En effet, le joueur formé au Paris Saint-Germain a été sorti à la pause du match de Ligue des Nations remporté par l'équipe de France face à l'Autriche (2-0), jeudi. Touché au mollet gauche, le portier n'a pas pu poursuivre la rencontre et a cédé sa place à Alphonse Areola pour la seconde période au Stade de France. Alors qu'il était question d'une absence de deux semaines, la Sky nous apprend que le meilleur gardien de la dernière saison de Série A va manquer un mois de compétition.

Pour la formation lombarde, il s'agit bien évidemment d'un énorme coup dur. Déterminant depuis son arrivée, le champion de France 2021 sait d'ores et déjà qu'il ne participera pas au choc de la 9e journée du championnat italien contre la Juventus, prévu le 8 octobre. Surtout, le natif de Cayenne ne sera pas présent pour la double confrontation face à Chelsea, les 5 et 11 octobre, cruciale pour une qualification en 8es de finale de la Ligue des Champions. Afin de compenser l'absence prolongée de Maignan, le champion d'Italie en titre peut bénéficier d'un joker de la part de l'UEFA, qui autorise l'inscription d'un gardien en cas de blessure d'au moins un mois d'un joueur initialement convoqué.

L'heureux élu pourrait s'appeler Ciprian Tatarusanu, laissé de côté en août puisqu'il a été devancé par Antonio Mirante, Lapo Nava et Andreas Jungdal. En attendant le retour du Bleu pour les matchs qui précéderont la Coupe du monde au Qatar.