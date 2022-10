Le président du conseil d'administration du CR Belouizdad (Ligue 1 algérienne de football) Mohamed Belhadj, a déclaré mardi que son club n'avait jamais pensé à entrer en course pour engager les services de l'ailier international algérien Youcef Belaïli, dont le contrat avec le Stade Brestois 29 (Ligue 1/ France) a été résilié la semaine dernière. «Le CRB n'a jamais pensé à recruter Belaïli, qui reste certes un joueur d'exception, mais qui n'entre pas dans nos plans. Nous n'avons pas les moyens pour assurer son salaire, qui reste très élevé. Le CRB n'est pas prêt à faire des folies pour l'engager», a affirmé à l'APS le premier responsable du CRB. Arrivé le 31 janvier dernier à Brest en provenance de Qatar SC, Belaïli (30 ans) a fini par résilier son contrat la semaine dernière, alors que son bail courait encore jusqu'au 30 juin 2023. La possibilité de décrocher une pige en championnat algérien, pour pouvoir disputer le championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), réservé aux joueurs locaux, prévu en Algérie (13 janvier - 4 février), a été évoquée dans le milieu footballistique national. «Si on me propose Belaïli pour un salaire de 200 millions de centimes je suis preneur, mais je ne pense pas ce que sera le cas. Je tiens à préciser que nous n'avons rien entrepris pour son recrutement ni de près ni de loin», a-t-il ajouté. Par ailleurs, le président du CA du Chabab s'est réjoui du début de saison, jugé prometteur, de son équipe qui a réussi à aligner en championnat quatre victoires en autant de matchs. «Nous avons bien entamé la saison, c'était dans nos prévisions. Nous avons un bon groupe, basé sur le collectif, qui me laisse optimiste quant à notre possibilité de préserver notre titre, même si je suis persuadé que la concurrence sera rude.» Et d'enchaîner: «Je suis satisfait du travail accompli par l'entraîneur Nabil Kouki et son staff. Je ne suis pas du genre à m'immiscer dans les prérogatives techniques du coach. Notre mission est de lui garantir les meilleures conditions pour mener à bien sa mission.» Enfin, à cinq jours du match aller du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique face aux Maliens de Djoliba AC, Mohamed Belhadj a évoqué l'autre objectif du club algérois, qui est celui de remporter le trophée continental. «Après avoir atteint les quarts de finale lors de la précédente édition, le CRB nourrit l'ambition de remporter le sacre final cette saison. Notre objectif est d'atteindre le dernier carré, et ensuite aller chercher le trophée. Un autre résultat qu'une place en demi-finale serait une déception pour moi», a-t-il conclu.