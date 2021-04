Du nouveau dans la réalisation de la piste d'athlétisme du nouveau stade d'Oran de 40000 places, celle- ci sera livrée à la mi-mai prochaine, soit avant deux semaines du championnat d'Afrique d'athlétisme (seniors), prévu dans ce même stade, a indiqué l'APS citant le responsable des infrastructures sportives concernées par les Jeux méditerranéens (JM) Oran-2022. Sofiane Benchekor a fait savoir que «l'opération de la pose de la piste d'athlétisme est entrée dans sa dernière phase», ajoutant qu'elle «devra être achevée vers le 15 mai prochain». La même source a précisé que «ce n'est que depuis quelques semaines que l'entreprise chargée de ce chantier a réussi à acheminer la piste en question de Suisse où elle est fabriquée», soulignant qu'«une autre piste d'une même qualité sera également posée au niveau du stade annexe». Et d'ajouter que celle-ci «sera réceptionnée, quant à elle, à la mi-juin prochain», soulignant que l'herbe dudit stade commence à germer après quelques temps de sa semence». Les deux équipements relèvent d'un complexe olympique sportif en cours de réalisation dans la commune de Bir El Djir, comportant aussi une salle omnisports (6 000 places) et un centre nautique de trois piscines.

Ces deux dernières infrastructures devraient être réceptionnées en septembre prochain, et ce, en prévision des JM programmés dans la capitale de l'ouest du pays du 25 juin au 5 juillet 2022, rappelle-t-on.

Les travaux d'installation du réseau d'éclairage au niveau du stade de 40 000 places relevant du Complexe olympique d'Oran en cours de construction ont pris fin, permettant ainsi de passer à l'étape des essais techniques, a-t-on appris auprès de la direction locale des équipements publics (DPE), maître de cet ouvrage. Le Stade olympique et le Village méditerranéen devraient être livrés dans les toutes prochaines semaines, a-t-on affirmé de même source. Le Stade olympique, le Village méditerranéen et d'autres infrastructures abriteront la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue du

25 juin au 5 juillet 2022.