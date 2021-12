La demande de la JS Kabylie d'être transférée au Centre technique national de Sidi Moussa, pour pouvoir s'entraîner pendant le confinement qui lui a été imposé à son retour d'Eswatini, «a été refusée» selon le club de Ligue 1, qui devra donc rester dans son lieu actuel d'isolement, à Zéralda (Alger-Ouest). «La direction de la JS Kabylie tient à informer ses fidèles supporters et fans que l'équipe se trouve toujours et restera en confinement à l'hôtel de Zéralda, bien que des assurances nous aient été données, hier (ndlr, jeudi), pour que la délégation puisse être transférée au Centre technique de la Fédération à Sidi Moussa», a indiqué le représentant algérien en coupe de la Confédération.

La JSK a été placée en confinement à l'hôtel de Zéralda dès son retour d'Eswatini, où elle s'était inclinée (0-1) contre l'équipe locale des Royal Léopards, car ce pays est touché par l'Omicron, le nouveau variant de Covid-19, et les autorités sanitaires ont donc ordonné à ce qu'elle soit placée en isolement, pour éviter une éventuelle propagation du virus, en cas d'infection chez les Canaris. «Une quarantaine ayant considérablement stressé les joueurs, surtout pendant les deux premiers jours du confinement, car bloqués dans leurs chambres et interdits d'entraînement. Heureusement qu'une solution vient d'être trouvée, pour permettre à l'équipe de s'entraîner et dès aujourd'hui (vendredi, ndlr) à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Aïn Benian (Alger)», a cependant rassuré le club dans un communiqué. La direction de la JSK a tenu à préciser qu'elle «ne conteste nullement la décision de confinement de la délégation à titre préventif, mais s'insurge contre le fait que cette mesure ne soit pas accompagnée d'actions particulières, d'autant plus qu'il s'agit d'une équipe sportive professionnelle, qui représente les couleurs nationales dans une compétition internationale». «La direction de la JSK, qui a pris ses fonctions depuis moins de 3 mois maintenant, constate avec amertume et regret, que toutes les doléances tendant à redresser la situation précaire du club restent sans suite, bien qu'avec toute la volonté et sacrifices, nous essayons de sortir le club de la torpeur qui lui a été imposée.

Cette affaire de confinement n'est que la goutte qui vient de faire déborder le vase», a-t-on ajouté. «Dès la levée de ce confinement, une réunion extraordinaire du conseil d'administration sera convoquée, pour décider des mesures appropriées à prendre, avec un esprit déterminé à aller au bout du projet de réhabilitation du club, malgré toutes les embûches. Il devient primordial plus que jamais, que toute la famille de la JSK s'allie au club pour relever le défi», a affirmé la même source. D'ici là, les coéquipiers du capitaine Réda Bensayah, auront l'occasion de reprendre l'entraînement à Aïn Bénian et se préparer ainsi pour les prochaines échéances officielles dont le match retour de la coupe de la CAF. Ce dernier était initialement prévu aujourd'hui à Tizi Ouzou, mais suite au confinement des Canaris, il a été reporté à une date ultérieure.