La paire algérienne Ayoub Dekkiche-Islam Kalouche a été éliminée en quarts de finale du championnat d'Afrique des nations de Beach-volley qui se poursuit à Agadir au Maroc, avec la participation de 18 nations. Dekkiche et Kalouche ont perdu difficilement, leur match de qualification face à la paire du pays hôte, Abicha-Elgraoui sur le score de deux sets à zéro (26-28 et 19-21). En 8es de finale, la paire algérienne avait fait un sans-faute, écartant la paire nigériane, composée d'Ezike-Uche 2-1 (19-21, 21-18, 15-11). Les Algériens avaient aussi battu une paire du Burundi (21-08, 21-15) et une autre ougandaise (par forfait). Pour sa part, l'autre duo algérien, engagé dans le tournoi, Hicham Benbouali-Ayoub Hamadache a été éliminé en 8es de finale face à l'équipe mozambicaine Ainadino Martinho-Monjane (0-2: 13-21, 13-21). En 8es de finale, Hicham Benbouali-Ayoub Hamadache avaient dominé la paire du Liberia (2) sur le score de 2 sets à 0 (21-03, 21-08), après avoir battu le Togo 2-0 (22-20, 21-19) et la RD Congo 2-0 (21-15, 21-12). Le championnat d'Afrique des nations de Beach-volley (messieurs et dames) qui a débuté mercredi et prendra fin, mardi 2 août, se poursuit avec le déroulement des demi-finales. Outre l'Algérie qui participe avec les messieurs seulement (deux paires), le tournoi africain réuni le Mali, Nigeria, Mozambique, RD Congo, Seychelles, Zambie, Gambie, Togo, Botswana, Burundi, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Soudan, Ouganda, Guinée-Bissau, Liberia et le pays hôte.