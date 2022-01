«Je ne suis pas content», «On a raté notre match, «on demande pardon au peuple», «Ne vous inquiétez pas, on se qualifiera». Ce sont là, successivement, les déclarations du sélectionneur national, Djamel Belmadi, et des joueurs Belkebla, Belaïli et Bensebaïni, qui résument parfaitement les sentiments des Algériens, dans leur ensemble, après le semi-échec «surprise» de l'équipe nationale, face à la Sierra Leone (0-0), avant-hier, à Douala en ouverture du groupe «E» de la CAN-2021. Sur le terrain de Japoma, les joueurs du coach Belmadi ont vraiment déçu par leur prestation inhabituelle avec des abus de longues balles et surtout de manque d'efficacité. Il est vrai que parmi les causes citées par les joueurs et le coach, il y a les conditions climatiques qui règnent, actuellement, au Cameroun. Mais, force est de faire remarquer que cet environnement est presque le même que celui des pays du Golfe, notamment le Qatar et l'Arabie saoudite où la majorité de l'équipe type algérienne exerce. Champion d'Afrique, on n'est pas à l'abri d'un faux pas, pour ne pas dire même une défaite. Un semi-échec pour un 1er match d'une compétition de l'envergure de la CAN n'est pas une fatalité, faut-il aussi le noter. Ce qui est incompréhensible chez les Verts dans ce match, c'est ce manque de «punch» de grande volonté de gagner et de cet engagement à outrance pour remporter un match bien dans leur corde. Brahimi et ses compatriotes ont abusé de longues balles, alors que le jeu algérien est, non seulement réputé très technique avec des passes courtes, des déviations, et surtout une présence constante d'aide du possesseur de la balle, mais que nenni! les Verts ont donné l'impression qu'ils avaient du plomb dans leurs pieds. Il n'y a eu que rarement des passes bien précises et de la lucidité. Mahrez et ses compatriotes ont surtout préféré jouer sans esprit collectif demandé devant une équipe «surprise» de la Sierra Leone. Pourtant, leur coach a bien averti les Verts: «Face à l'Algérie, on jouera nos chances à fond et on leur compliquera bien la tâche.». Ce qui a été parfaitement fait. Mieux encore, on a découvert, entre autres, un gardien de but «infranchissable». Mohamed Kamara, a été auteur d'un match de grande classe, face aux Verts, avec pas moins de 7 arrêts, tout en s'offrant un nouveau record, selon Opta sport. Solide dans ses buts, le jeune gardien a découragé les camarades de Riyad Mahrez. Multipliant les bonnes interventions (24e, 48e, 52e, 60e, 68e, 81e, 90e +1 et 90e +4) souvent dans l'anticipation (14e, 26e, 42e, 45e +1, 45e +2 et 68e), le portier du club East End Lions, sort une prestation XXXXXL. Avec cette performance, il réalise ainsi le plus haut total sans concéder le moindre but, lors d'un même match de la CAN depuis Ovono avec la Guinée équatoriale - RD Congo en 2015, précise la même source. Et c'est vraiment bien mérité qu'il ait été élu homme du match. Le joueur de 22 ans a fondu en larmes après le nul décroché, face aux champions d'Afrique en titre, lui (Kamara), qui participe pour la 1ère fois à une phase finale de la CAN. Ceci dit, Belmadi et ses joueurs ont bien compris et surtout beaucoup appris de ce semi- échec devant cette sélection sierra-léonaise qui a véritablement progressé. Belmadi et ses joueurs sont donc, à présent focalisés sur leur 2e match de ce groupe «E» prévu dimanche prochain, à 20h face à la Guinée équatoriale. En tout cas, les Verts sont bien obligés de gagner leurs deux prochains matchs, celui face à la Guinée équatoriale de dimanche prochain et celui contre l'ogre ivoirien, jeudi 20 janvier, toujours à Douala à partir de 17h00. Ceci, pour s'assurer la 1ère place du groupe et ainsi éviter d'affronter au prochain tour le 1er du groupe de la Tunisie à Limbé, une ville très dangereuse menacée par les séparatistes locaux.