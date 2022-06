Que s'est-il réellement passé lorsque le drapeau national se hissait haut dans le ciel d'Oran? Les présents ont, du coup, été pris d'une sensation étrange lorsque l'Hymne national accompagna la levée des couleurs. Tous les présents l'ont relevé, en sentant cette chair de poule les envahir, enveloppant leurs corps. Il s'agit d'une sorte de nirvana qui a, du coup, gagné les esprits des présents les laissant concentrés uniquement sur l'événement qu'ils suivaient de près pour intervenir simultanément et interagir avec l'hymne en le fredonnant à vive voix comme si l'on prenait part à une grande chorale. En fait, Salim Dada a réussi à immobiliser tous les présents et canaliser leurs esprits pour les mettre de la partie. Il s'agit du fait d'une toute petite note musicale, presque inaudible, introduite par l'orchestre symphonique de Salim Dada dans l'arrangement de l'Hymne national lui donnant un cachet exceptionnel, mobilisant les gaillards et revivifiant les plus insensibles à l'emblème national avant de les inviter, sans les sommer, à accomplir le devoir national. Ne dit-on que la musique a un pouvoir exceptionnel sur les neurones?