Les deux défenseurs de l'équipe nationale de football Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis/ Tunisie) et Hocine Benayada (ES Sahel/ Tunisie), ainsi que le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara sont testés positifs au Covid-19 et sont, donc, placés en confinement. Cela se passe au moment où la Fédération algérienne de football reste muette et ne livre aucune infirmation sur ces contaminations. Cela fait que les spéculations vont bon train. Ainsi les deux joueurs, Tougaï et Benayada sont donc en confinement à Alger pour une durée de 5 jours. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils n'ont pas pu s'envoler pour Doha (Qatar), en vue du stage pré-compétitif, actuellement en cours et ce, jusqu'au 6 janvier en prévision de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier - 6 février).

Les deux joueurs vont subir un nouveau test d'ici la fin de la semaine, pour éventuellement rejoindre l'équipe nationale à Doha, et poursuivre les préparatifs en vue du rendez-vous continental. Du coup, Tougaï et Benayada sont forfaits pour le premier match amical, prévu samedi prochain face à la Gambie. Regroupés à Paris, les joueurs évoluant en Europe, ont été transportés vers Doha, à bord d'un avion qui a rejoint lundi Doha au Qatar pour ce stage. D'autre part et toujours à propos du Covid, il y a lieu de noter que le président de la FAF lui-même a été infecté, ainsi que le manager de la sélection algérienne des joueurs locaux, Belyacine Brahim, sans oublier d'autres membres du personnel de la fédération. D'ailleurs, des rumeurs font état de la contamination des joueurs Baghdad Bounedjah et Youcef Belaïli. Mais, le premier nommé a effectué un nouveau test qui s'est avéré négatif, alors que le doute plane sur le second. Bounedjah a publié les résultats de son dernier test PCR négatif effectué à Doha le 27 décembre, soit 48h après avoir pris part à la rencontre remportée par Al Sadd contre Al Khor (3-0). Quant à Belaïli, ayant su qu'il se trouve à Aspitar à Doha, certains ont cru qu'il est contaminé. Mais, en réalité il se trouvait dans cet hôpital pour s'enquérir d'une légère blessure contractée lors de la Coupe arabe des nations FIFA. Concernant la préparation des Verts qui a débuté dans la pratique, mardi dernier, il y a lieu de relever que le sélectionneur Djamel Bemadi doit trouver des solutions aux absences de plusieurs joueurs qu'il a convoqués pour cet ultime stage au Qatar, avant de rejoindre Douala pour la CAN 2021 au Cameroun dès le début du mois de janvier prochain.

En effet, avec l'absence des deux joueurs cités ci-dessus, Belmadi enregistre également celle de Feghouli, concerné par un match contre Denizlispor, ou encore le gardien Zeghba qui pourrait lui aussi être de la partie ce 1er janvier avec Damac contre Taâoun. De plus, le défenseur de KFCO Beerschot (Belgique) Mohamed Réda Halaïmia a reçu l'autorisation de la part de son club pour rejoindre les Verts à temps, contrairement à l'autre joueur évoluant en Belgique le milieu de terrain Adam Zorgane (SC Charleroi), qui rejoindra le groupe des Verts en retard. Contre toute attente, les deux portiers qui évoluent en Arabie saoudite: Raïs M'Bolhi (Al-Ittifaq) et Mustapha Zeghba (Damac), ont été laissés à la disposition de leurs clubs, avant de rejoindre la sélection avant le 2 janvier. Les deux joueurs évoluant en Premier league anglaise: le capitaine Riyad Mahrez (Manchester City) et Saïd Benrahma (West Ham), retenus par leurs clubs respectifs, sont attendus le 2 janvier également. Par ailleurs, le milieu défensif de l'AC Milan Ismaël Bennacer a été autorisé à rester en Italie, pour des raisons familiales. Il sera aussi en retard pour le stage à Doha.

A rappeler qu'outre le match face à la Gambie, les champions d'Afrique disputeront un second test face au Ghana, le mercredi 5 janvier, avant de s'envoler le lendemain pour Douala. Enfin, il est tout aussi important de rappeler également que l'Algérie fait partie du groupe «E» de la CAN 2021. Les Verts entameront la défense de leur titre, le mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le même

stade (17h00). S