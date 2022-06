Une information fait le tour de la Toile ces dernières heures, faisant entendre que la toute-puissante FIFA va priver la Fédération algérienne de football de subvention. Cela, ajoute-t-on, du fait que l'ancien président de l'instance algérienne, Kheïreddine Zetchi, avait changé le statut juridique de la FAF pour passer d'«association» à «société avec un registre du commerce». Une information qui s'est répandue comme une traînée de poudre, et le pire c'est que tout le monde y a cru. Or, la réalité est toute autre. Dans le décret 14-330, il est clairement mentionné dans l'article 2 que «la Fédération sportive nationale est une association à vocation nationale», et qu'elle est régie par les dispositions des lois 12-06 et 13-05, ainsi que le même décret (14-330, ndlr) et des statuts approuvés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Voyons ce qui est mentionné sur les statuts de la FAF. Dans l'article 1, on lit clairement que «La Fédération algérienne de football - FAF - est une association de droit privé de type associatif qui est fondée pour une durée illimitée». Il s'agit, faut-il le noter, des statuts en vigueur depuis le règne de Zetchi, puisque Charaf- Eddine Amara n'a apporté aucun amendement dans ces statuts. D'où sort, donc, cette «fake-news», surtout que pour changer le statut, comme on le laisse entendre, il faudra passer par plusieurs autorités compétentes, et celles-ci ne le permettent pas, du moment que cela est interdit par la réglementation en vigueur. La FAF a été, certes, privée d'une aide de la FIFA, mais pour une toute autre raison, cette fois-ci. Il s'agit des aides au développement FIFA Forward, qui obéissaient à un cahier des charges très strict et ne peuvent être utilisées que dans le cadre très détaillé de leur destination finale. Du temps de Zetchi, celui-ci avait eu recours à cela pour la construction des Centres régionaux, pour une enveloppe globale d'environ 9 millions de dollars, selon Botola. Mais Zetchi n'a pas pu clôturer le dossier, après avoir cédé sa place à Charaf-Eddine Amara, qui devait finaliser les projets de construction de ces Centres, sous peine de ne voir jamais arriver l'argent de la FIFA. Il fallait donc à Amara de finaliser la régularisation de la situation administrative du Centre de Tlemcen pour justifier de la propriété du terrain ou d'une concession accordée à la FAF. La wilaya de Tlemcen avait fixé à 9 millions de dinars le prix de la concession, et cette somme n'a jamais été acquittée par Amara, faisant que la situation est restée en l'état. La FIFA a décidé, donc, de priver la FAF des fonds qui lui étaient alloués. Zetchi avait même créé, toujours selon la même source, une entreprise, avec comme mission la mise en location des Centres aux clubs nationaux ou à des sélections étrangères. Cette entreprise pouvait même mettre à disposition des «clients», des techniciens, des infrastructures de récupérations... Au final, elle aurait permis, surtout, d'économiser chaque été des milliers d'euros aux clubs algériens, qui prennent la destination, entre autres, de la Tunisie pour disposer de telles infrastructures. En somme, la FAF comptait faire de ses Centres une source supplémentaire de revenus, tout en restant dans son domaine de compétence, le développement du football. Et voilà qu'on avance à reculons... et avec des mensonges.