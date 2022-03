L'équipe algérienne de la JS Saoura, qui se trouve dans le groupe «B» de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) s'est imposée, dans la soirée de dimanche, face aux Libyens d'Al-Ittihad, par la plus petite des marges, dans une rencontre disputée au stade olympique du 5-Juillet d'Alger, comptant pour la 4e journée de la phase de poules de cette compétition continentale de football. Il y a lieu de rappeler au passage, que la JS Saoura ne joue pas ses matchs sur son terrain fétiche à Bechar pour la simple raison que celui-ci n'est pas homologué par la Commission concernée de la Confédération africaine de football.

Ceci dit, et pour revenir au match, il y a lieu de noter que sur le terrain, la formation de Bechar a entamé la rencontre sur les chapeaux de roue, en ouvrant la marque dès la 1ère minute de jeu par l'entremise du N°10, Oussama Bellatrèche, sur une faute de main du portier adverse Muad Ellafi. Les joueurs du club de la Saoura cher au président Mohamed Zerouati ont repris confiance d'emblée, en prenant de l'assurance avec cette ouverture du score. Par contre, cueillis à froid, les Libyens se sont rués vers l'attaque dans l'objectif de remettre les pendules à l'heure, mais la défense de la JSS a bien veillé au grain. C'est ainsi que la mi-temps est sifflée sur ce score d'un but à zéro en faveur de l'équipe du président Mohamed Zerouati. De retour des vestiaires, les visiteurs ont jeté toutes leurs forces pour égaliser, mais c'était sans compter sur la solidité défensive de la Saoura et son gardien Zakaria Saïdi, auteur d'arrêts décisifs.

Les gars de la Saoura ont bien géré cette seconde mi-temps, mais n'ont, toutefois pas réussi à doubler la mise.

Et c'est ainsi qu'ils se sont finalement contentés de ce seul but inscrit en début de partie pour arracher les 3 points de la victoire.

Par ailleurs et dans l'autre match de ce groupe «B», le club sud-africain d'Orlando Pirates s'est imposé devant son homologue d'Eswatini sur le score de (3-0), mi-temps (0-0) en match, également comptant pour la 4e journée de la coupe de la Confédération de la CAF, disputé à Orlando Stadium de Johannesburg (Afrique du Sud). Les buts de la rencontre ont été inscrits par F. Makaringe (48e), K.Dlamini (56e) et T. Dzvukama (70e) pour Orlando Pirates. Ainsi et à l'issue de cette victoire, la JS Saoura se relance dans la course à la qualification, et rejoint son adversaire du jour à la 2e place avec 7 points, à deux longueurs du leader Orlando Pirates d'Afrique du Sud, large vainqueur un peu plus tôt dans la journée à domicile devant les Royal Léopards (3-0). Le représentant d'Eswatini, qui ferme la marche avec 0 point, est d'ores et déjà éliminé. Lors de la 5e journée, prévue le dimanche 20 mars, la JS Saoura, sans les services du défenseur Adel Bouchiba, suspendu, recevra Orlando Pirates, alors que les Royal Léopards se rendront à Benghazi pour défier Al-Ittihad. Enfin à noter que les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale de la compétition.