La JS Saoura du président Mohamed Zerouati reste sur un match nul arraché, samedi dernier, sur le terrain de l'USM Alger (0-0). Occupant actuellement la 6e place au classement avec un total de 33 points, la JS Saoura aura à coeur de renouer avec la victoire en championnat, au moment où le dernier succès des gars de Bechar remonte au 29 janvier en déplacement face au NA Hussein Dey (2-1).

D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'équipe de la JS Saoura possède le 2e buteur du championnat Belaïd Hamidi (9 buts), sur qui, les fans du club de Bechar comptent pour marquer, faire gagner le club et améliorer la position de leur club au classement général de la Ligue 1. Les gars de la Saoura ont vraiment le potentiel pour ce faire, d'autant qu'ils ont, aujourd'hui, une belle occasion d'empocher trois précieux points, face à une équipe de Relizane (17e avec 15 points) qui reste sur une série de 6 matchs sans victoire, une situation qui a fini par enfoncer le club dans les profondeurs du tableau.

Encore faut-il faire remarquer qu'un autre mauvais résultat compliquerait davantage la mission des joueurs du président Mohamed Hamri, et rendrait l'objectif du maintien de plus en plus difficile à atteindre Il y a lieu de noter, par ailleurs, que les préparatifs pour cette rencontre ont été perturbées après la décision de l'entraîneur Noureddine Megueni de se retirer de la barre technique, à l'issue du match nul concédé samedi à la maison face à l'US Biskra (1-1). Pour rappel, la JSS aura un second match de mise à jour à disputer, à Bechar face à l'US Biskra, en mise à jour de la 19e journée.

Il est aussi important de rappeler, au passage, que le CR Belouizdad, vainqueur, lundi dernier, à domicile dans le derby face au Paradou AC (2-0), a conforté sa position de leader du championnat de Ligue 1 de football, en clôture de la 20e journée.

Le Chabab, imperturbable, a dû attendre les dix dernières minutes de la partie pour faire la différence face à une équipe du PAC, qui s'est contentée de défendre pratiquement tout au long de la partie.

Un deuxième succès du rang pour le Chabab qui lui permet de préserver l'écart de six points sur son poursuivant direct le MC Alger. Les deux équipes vont se rencontrer en match de mise à jour de la 18e journée, dont la date n'a pas encore été fixée.

D'autre part et le même jour, à l'est du pays, le NC Magra a raté une belle occasion de s'éloigner de la zone de relégation, en se contentant du point du match nul à domicile face au CS Constantine (1-1).

À noter enfin que la 21e journée se jouera vendredi et samedi prochains, et sera marquée par le déplacement du leader le CRB à Médéa pour défier l'OM, alors que le dauphin le MCA, évoluera a priori, sur du velours en recevant le deuxième relégable, le RC Relizane.