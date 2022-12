Les Canaris qui ont signé, ce mercredi, leur deuxième victoire face au RC Arba par un score sans ambages de (4-0) devront confirmer, aujourd'hui, face au NC Magra. Le résultat confirmera ce semblant de retour au cycle des bons résultats, mais n'est pas pour autant un signe de meilleure forme. D'autres bons résultats devraient être arrachés avant de croire à l'embellie. Les supporters, satisfaits de la victoire face au RC Arba, ne semblent pas croire avant de voir. Et pour cela, il faut attendre plusieurs journées étant donné que les Canaris ont habitué les amoureux du club à des résultats en dents de scie. Premier examen donc face au NC Magra qui reçoit la JSK dans une rencontre très difficile pour les deux parties. Premier match aussi sous la houlette de Hamdi, le nouvel entraîneur. Les locaux mettront sans nul doute toutes leurs forces pour remporter ce duel. Les prestations des Canaris depuis le début de la saison offrent à l'adversaire les moyens de détecter de nombreuses failles à exploiter surtout en défense. Ce qui a engendré de nombreuses défaites de la JSK sur son terrain comme à l'extérieur. Aussi, aujourd'hui, face au NC Magra, les camarades de Ouatara Lamine devront faire face à une équipe décidée à encaisser les trois points de la victoire. Cependant, les choses évoluent autrement depuis quelques jours. Les Canaris qui affichaient mine grise depuis le début de la saison semblent reprendre du poil de la bête avec la nouvelle configuration des choses. L'arrivée d'un nouveau sponsor capable de prendre en charge les difficultés financières telles que les salaires ainsi qu'un nouvel entraîneur à la tête du staff technique donnent des ailes aux joueurs. Même s'ils étaient sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Rabah Bensafi, les Canaris devraient être plus performants après le début de travail de Miloud Hamdi, qui a signé jeudi son bail avec la JSK. Même si on ne parle pas, comme d'habitude du montant du contrat, il semblerait que l'ex-coach de l'USM Alger a eu pour mission de redresser les choses et de remonter au classement. Une tâche difficile mais qui ne semble pas relever de l'impossible. En avant dernière position en effet, les camarades de Boualia peuvent faire mieux. Pour l'instant, il reste beaucoup de rencontres à jouer mais il est évident que d'autres résultats négatifs ne sont plus permis. La première phase du championnat tire à sa fin et les faux pas ne seront pas tolérés.