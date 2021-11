Les deux représentants algériens en coupe de la Confédération de football (CAF): la JS Kabylie et la JS Saoura, tenteront de prendre option pour la phase de poules, en affrontant, aujourd'hui, en déplacement respectivement, Royal Leopards (Eswatini) et Hearts of Oak (Ghana), dans le cadre du 2e tour préliminaire additionnel (aller). Les deux clubs algériens aborderont cette première manche avec l'intention de revenir avec un bon résultat, face à deux adversaires qui semblent, a priori, à leur portée. Qualifiée aux dépens des Marocains de l'AS des FAR (aller: 1-0, retour: 2-1), la JSK défiera une équipe du Royal Leopards, qui semble avoir le vent en poupe, en témoigne sa position de leader de son championnat local, au terme de la 4e journée, réussissant à réaliser un parcours sans faute. Reversé en coupe de la Confédération, après son élimination en Ligue des Champions, face aux Angolais de Sagrada Esperanca (aller: 1-3, retour: 1-0), le Royal Leopards reste sur une large victoire à domicile (5-2) en championnat, face à Malanti Chiefs FC. L'entraîneur tunisien des Canaris, Ammar Souayah, aura l'embarras du choix pour composer un onze conquérant et compétitif, capable de réaliser un bon résultat au stade de Manzini. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral seychellois, conduit par Nelson Emile Louis Fred, assisté de ses compatriotes Gerard Pool et Stephen Dugasse. De son côté, la JSS, dirigée sur le banc par le Tunisien Kaïs Yaâkoubi, devra rester vigilante à Accra face aux Ghanéens de Hearts of Oak, habitués à jouer les compétitions continentales. La JSS, qui a réussi à se qualifier à ce tour en éliminant les Mauritaniens de l'ASAC Concorde (aller: 2-1, retour: 1-1), affrontera une équipe ghanéenne, qui traverse une mauvaise période. Avec 3 points récoltés lors des quatre premières journées du championnat du Ghana, les Hearts of Oak restent sur une défaite concédée dimanche dernier sur le terrain de l'Ashanti Gold SC (2-0), de quoi semer le doute avant la réception des gars de Bechar. Les Hearts of Oak ont été éliminés au 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions par les Marocains du Wydad Casablanca. Après avoir remporté la première manche (1-0) à la maison, les Ghanéens ont chuté lourdement au match retour (6-1). Cette première manche sera dirigée par un trio arbitral sénégalais conduit par Adalbert Diouf, assisté de ses compatriotes El-Hadji Gueye et Mamadou Ngom. La seconde manche est programmée le 5 décembre.