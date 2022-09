Les Canaris ont la difficile mission de réaliser une victoire, aujourd'hui, face à l'équipe sénégalaise de Casa Sport. La rencontre qui se déroule à 19h au stade du 8-Mai 1945 de Sétif pour le compte de la seconde manche du tour préliminaire de la Champions League africaine s'annonce déjà très dure au vu du résultat de la précédente confrontation entre les deux équipes. Le résultat négatif réalisé par les camarades de Boukhenchouche lors de cette première manche les met en effet sous une terrible pression, aujourd'hui. La défaite concédée (0-1) appelle une nécessaire victoire pour rester en course. Autre motif de pression, les Canaris doivent non seulement remporter une victoire pour rester en course, mais également pour rassurer les supporters qui s'inquiètent de l'avenir immédiat de leur club. Une victoire à l'intérieur est en effet indispensable pour redonner espoir que la JSK est de retour ou au minimum, qu'elle n'est pas en courbe descendante. Une victoire est nécessaire pour mettre un terme au signe indien qui la poursuit depuis la reprise du championnat avec trois défaites d'affilée en plus d'une défaite en coupe d'Afrique. D'ailleurs, en réaction immédiate à ces résultats calamiteux, la direction du club menée par Yazid Iarichane a procédé au limogeage de l'entraîneur belge José Riga pourtant arrivé en grande pompe, il y a juste quelques semaines. Son passage à la JSK n'aura pas duré longtemps à cause des résultats. À sa place encore recouverte de braises, arrive Abdelkader Amrani qui hérite de la difficile mission de remettre rapidement l'équipe sur les rails. Une tâche difficile au vu des prestations médiocres des joueurs dans tous les compartiments. Le penalty raté par Boukhenchouche lors du match face au Casa Sport en est l'illustration parfaite de cette mauvaise passe de l'équipe. Aussi, au vu de la rapidité avec laquelle a été scellé le sort de Riga, il est aisé de déduire qu'Amrani est dans l'obligation de faire un bon résultat, aujourd'hui, à Sétif bien qu'il n'ait eu que quelques heures seulement avec les joueurs. L'urgence est grande pour une victoire car une cinquième défaite serait catastrophique pour la suite des choses au niveau de la JSK. Ce soir à Sétif, les camarades de Boukhenchouche doivent se rattraper. Ils doivent être plus offensifs et surtout plus efficaces pour arracher un bon résultat. Mais, le pourraient-ils avec une si terrible pression sur les épaules? Enfin, il convient de rappeler que la JSK a mal débuté le championnat et la coupe de la Ligue des Champions d'Afrique mais dans le football la fin ne ressemble pas toujours au commencement. On a vu des clubs débuté avec des résultats excellents et finir avec des prestations qui les placent dans la catégorie des éliminés. Il faut voir la compétition dans sa globalité et c'est le point que l'entraîneur devrait inculquer à ses joueurs pour les extraire de la terrible pression du résultat immédiat.