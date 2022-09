Le tirage au sort du Championnat arabe de handball des clubs champions et vainqueurs de la Coupe (Tunis-2022), qualificatif au Super Globe (Arabie saoudite 2022), effectué jeudi dans la ville saoudienne Al-Dammam, a placé les deux représentants algériens, la JSE Skikda et le MC Alger, respectivement dans les groupes A et B. Outre la JSE Skikda, le groupe ‘A' est composé d'Al-Salmia (Koweït), Al Sharjah (Emirats arabes unis) et le Club Africain(Tunisie). Le groupe B est constitué, en plus du MC Alger, des équipes de l'ES Tunis (Tunisie), Al Koweït (Koweït) et le Zamalek (Égypte). Huit clubs arabes dont deux algériens, la JSE Skikda et le MC Alger sont engagés dans cette compétition prévue du 17 au 27 septembre à Hammamet (Tunis). Les six autres formations sont: le Club Africain et l'Espérance de Tunis (Tunisie), Al Sharjah (Emirats arabes unis), Al-Salmia et Al-Koweït (Koweït) et Zamalek (Égypte).