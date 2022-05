Le match Algérie-Cameroun suscite encore une grande polémique, particulièrement concernant l'arbitrage du controversé Gambien Bakary Gassama. En guise de réponses sur ce dossier, la Fédération algérienne de football (FAF) a publié deux communiqués explicatifs, ce mardi. Il y a eu d'abord l'annonce de l'amende infligée par la FIFA à l'Algérie sur laquelle la FAF a précisé qu'elle n'est pas liée à l'affaire Gassama. La Commission de discipline de la FIFA, faut-il le rappeler, a bien infligé une amende de 3000 francs suisses (un peu moins de 3000 euros) à la FAF, en raison des diverses infractions liées à l'ordre et à la sécurité, lors de cette confrontation. Cela concerne, donc, le comportement des supporters des Verts et non leur réaction à l'encontre de l'arbitrage «scandaleux» de Gassama. Le même communiqué de la FAF a indiqué que la sanction imposée par sa Commission de discipline, en application de l'article 16 du Code disciplinaire, fait référence plus précisément, «aux jets d'objets» et de «fumigènes». Et là, il y a lieu de rappeler également que le 7 avril dernier, la presse camerounaise avait rapporté que Gassama avait remis un rapport à la FIFA qui accablait l'Algérie. Dans ce rapport, soutenu par le commissaire au match, il est mentionné des actes de vandalisme des supporters et dirigeants algériens. Mais du côté algérien, on pense que c'est une réaction de contre-attaque de Gassama à la suite du recours déposé par la FAF, dénonçant les erreurs manifestes et surtout ses fautes scandaleuses, qui ont faussé le résultat du match et contribué à l'élimination de l'Algérie. Pour justifier ces sanctions, la FIFA a expliqué que «conformément à la position de tolérance zéro de l'instance contre la discrimination et la violence dans le football, un certain nombre d'associations membres ont été sanctionnées en raison du comportement abusif de leurs supporters respectifs». On attend donc toujours que la FIFA se prononce sur le dernier sujet cité. De plus, mardi, la Fédération algérienne de football a réagi aux derniers articles des médias camerounais au sujet de leur dérapages et allégations «immorales» contre le sélectionneur national Djamel Belmadi ainsi que l'instance fédérale algérienne elle-même. Dans son dernier communiqué sur ce sujet, la FAF a appelé la Fédération camerounaise et les responsables au Cameroun à condamner de telles actions sous quelque forme que ce soit. Ainsi, la Fédération algérienne a appelé à l'intervention pour calmer les esprits de part et d'autre et de tous les pays du continent, et ce, afin de rétablir la situation et de la normaliser. La FAF souligne que toutes les sélections pourront se rencontrer à diverses occasions et des compétitions continentales, et espère donc que les rencontres seront fraternelles, amicales et se dérouleront dans un esprit sportif. En d'autres termes, l'Algérie appelle à l'union sacrée entre Africains et la consolidation des relations amicales et sportives entre les deux pays.

Actu Cameroun s'excuse

Après l'article scandaleux publié sur Actu Cameroun, s'attaquant à Djamel Belmadi, le qualifiant de «terroriste», ledit média a tenu à présenter, hier, ses excuses «à l'ensemble de son lectorat pour la publication d'un texte d'opinion sur sa plate-forme en date de dimanche 1er mai 2022». «En effet, l'article qui relayait l'opinion du journaliste Sismondi Barlev Bidjocka, en rapport avec Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Équipe nationale de football d'Algérie, a heurté la sensibilité de son précieux lectorat», lit-on dans l'article. «Sans chercher à se dédouaner, la rédaction d'Actu Cameroun exprime son profond regret suite à la publication de cette opinion. Sachant qu'aucune oeuvre humaine n'est parfaite, elle reconnaît son manquement et appelle, à la suite de la Fédération algérienne de football, à l'apaisement des tensions nées autour du match (...) La rédaction d'Actu Cameroun promet, à l'avenir, de faire preuve de plus de rigueur dans le choix des opinions relayées sur sa plate-forme», ajoute la même source.

M. B.