Catastrophe! Les Équipes nationales jeunes (U23 et U20) ont vécu une véritable désillusion ces derniers jours! Les sélections qui représentent l'avenir proche de la sélection A ont été terrassées par des équipes que l'on pensait de moins bon calibre. Les Espoirs dirigés par Nour-Eddine Ould Ali ont été humiliés par la République démocratique du Congo (4-1). Il faudrait un véritable miracle pour qu'ils puissent se qualifier au prochain tour des éliminatoires de la CAN 2023 de la catégorie, qualificatif aux Jeux olympiques (Paris 2024). Les Verts ont été complètement hors sujet. Pourtant la sélection des U23 s'est préparée depuis longtemps pour ces éliminatoires. Mieux encore, à l'issue du stage d'évaluation au Centre technique national (CTN), le 1er octobre dernier, à Sidi Moussa conclue par une confrontation amicale, disputée la veille, contre l'équipe première du Paradou AC qui s'est imposée sur un but d'Aouad (1 à 0). Ould Ali s'est déclaré satisfait de ses joueurs: «Franchement, j'ai été agréablement surpris par l'état d'esprit des jeunes qui ont affiché beaucoup de motivation et qui ont montré leur engagement dans notre projet.» Mais, force est de constater que les Espoirs ont raté leur première sortie dans cette CAN 2023, en compliquant parfaitement leur chance, se faisant battre à Kinshasa (4-1). Marquer 4 buts en Algérie, sans que la RDC ne marque, est une hypothèse, certes, mais, elle est difficile à concrétiser devant cette coriace équipe «académique» de la RDC, dont les joueurs se sont très bien familiarisés en sélection. On reste, tout de même, accroché à cet «exploit» à attendre de nos joueurs le 19 octobre à Sétif. Par ailleurs, et s'agissant de la sélection algérienne des U20, les joueurs du sélectionneur Mohamed Lacette, sont d'ores et déjà éliminés du tournoi de l'UNAF, après leur match nul mardi face à la Libye, avant de s'incliner vendredi devant le Maroc (2-0). Et il ne reste plus à nos U20 que de bien négocier leur dernier match face à la Tunisie, qui se déroulait, hier, au moment où on mettait sous presse, pour, ne serait-ce que «sauver l'honneur». En tout cas, une chose est sûre: il faut bien revoir la «politique» de ces deux sélections... Il y a quelques jours, le président de la Fédération algérienne de football a effectué une évaluation, en écoutant les sélectionneurs des jeunes catégories.

Une nouvelle évaluation devrait se faire après ces grosses débâcles. Car, malheureusement, le même constat qu'on ferait avec nos sélections de jeunes est le même: ils ont complètement raté leur compétition respective. C'est dire que les deux sélections devant servir d'antichambres de la sélection A, ont failli dans leur mission. Et heureusement que quelques joueurs ont montré de bonnes dispositions pour éventuellement pouvoir intégrer la sélection des seniors, encore faut-il que Belmadi en choisisse un ou plusieurs d'entre eux, pour les aider à se familiariser avec la sélection A...