La coupe d'Algérie de football 2022-2023, gelée depuis 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, signera son retour en novembre prochain avec le déroulement des 1/32es de finale, qui verra l'entrée en lice des pensionnaires de la Ligue 1 professionnelle, a annoncé la Ligue nationale de football amateur (LNFA) lundi sur son site officiel. L'épreuve populaire démarrera quelques jours plus tôt avec le déroulement des matchs de l'avant- dernier tour régional (4-5 novembre), suivi une semaine plus tard par le dernier tour régional (11-12 novembre). Le tirage au sort des 1/32es et 1/16es de finale aura lieu le mardi 15 novembre. Les rencontres des 1/16es de finale sont programmées les vendredi 9 et samedi 10 décembre, alors que le tirage au sort des 1/8es et 1/4 de finale est prévu le mardi 13 décembre. Les 1/8es de finale se dérouleront le mardi 27 décembre, avant que la compétition n'observe un arrêt jusqu'au mois d'avril 2023 avec la programmation des 1/4 de finale (vendredi 7 avril - samedi 8 avril). Le tirage au sort des demi-finales est fixé au mardi 18 avril, suivi moins d'un mois plus tard par le déroulement des demi-finales (mardi 9 mai). «La Fédération algérienne (FAF) a saisi dimanche les ligues en les informant de sa décision et en leur communiquant les dates des tours éliminatoires ainsi que les quotas de chaque ligue régionale pour le tour national. Dans cette correspondance, la FAF a annoncé le lancement prochain d'un site Web entièrement dédié à cette compétition nationale», précise la même source. Pour rappel, l'édition 2019-2020 avait été interrompue en quarts de finales alors que celle de 2021 a été annulée et remplacée par la coupe de la Ligue professionnelle remportée par la JS Kabylie. L'édition de 2022 a été purement et simplement annulée.