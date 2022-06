Les places sont d'ores et déjà toutes réservées, moins de 4 jours, avant le coup d'envoi officiel de la rencontre sportive régionale, les Jeux méditerranéens. C'est ce qu'a annoncé le Comité d'organisation de l'évènement, soulignant que «la totalité des billets mis en vente pour assister à la cérémonie d'ouverture ont été vendus». Le communiqué a ajouté: «Nous tenons à vous informer que tous les billets ont été vendus.

Nous vous remercions chaleureusement pour l'intérêt que vous portez à cette cérémonie.» Cependant, les portes des gradins ne sont pas fermées pour le reste des compétitions, les spectateurs pourront suivre de près le déroulement des différentes épreuves.

Le Comité d'organisation a indiqué: «Vous pouvez toujours créer vos comptes et réserver vos tickets gratuits pour les compétitions des différentes disciplines qui se dérouleront du 25 juin au 6 juillet dans les prochains jours.» La vente des billets pour assister à la cérémonie d'ouverture des JM Oran-2022 s'est déroulée sur les plates-formes numériques oran2022.dz et tadkirati.mjs.gov.dz, au prix symbolique de 100 DA.

Cette tarification a été décidée par le président de la République, et ce, afin de permettre au public d'acheter des billets d'entrée au Complexe sportif olympique d'Oran pour assister à la cérémonie d'ouverture officielle de la 19e édition des JM, samedi prochain, au prix symbolique de 100 DA. Ces JM se tiendront du 25 juin au 6 juillet avec la participation de 3 390 athlètes dans 24 disciplines différentes.

Le Comité de la presse et des médias a pratiquement tranché la question liée aux couvertures des compétitions en installant 353 journalistes au niveau de 30 sites abritant les épreuves de concours en plus du Village méditerranéen et du principal centre de presse relevant du Centre des conventions.

Aussi, l'on a réquisitionné pas moins de 203 volontaires pour accompagner les journalistes étrangers sur les espaces de presse de chaque centre de compétition. Il est dirigé par un journaliste et trois volontaires.

Le Centre de presse principal est dédié à faciliter le travail des journalistes accrédités pour couvrir les jeux. Ce centre peut contenir 250 personnes, il est équipé de 130 ordinateurs portables, ainsi que des écrans pour la diffusion en direct des compétitions. Le Centre international de radio et de télévision, centre de conférences, est un espace dédié aux supports audiovisuels, équipé de tous les moyens nécessaires. Les Jeux méditerranéens seront couverts par pas moins de 353 journalistes étrangers accrédités, en attendant la finalisation de la liste des médias nationaux.

Sur le plan hébergement, 22 hôtels, aux prix étudiés, sont réquisitionnés pour les journalistes et 9 navettes ont été mises à leur disposition. Le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens a réquisitionné 70 établissements hôteliers, dont 12 hôtels VIP. L'hébergement des athlètes, de leurs entraîneurs et des médecins est prévu au Village méditerranéen, ce dernier peut recevoir 2 225 lits.

Il comprend également quatre restaurants, ouverts officiellement depuis vendredi dernier. Ils proposeront plus de 2600 repas par jour, constitués essentiellement de plats algériens issus de la cuisine des pays méditerranéens. W.