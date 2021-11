La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé mardi le ballon officiel de la coupe d’Afrique des nations Cameroun 2021, prévue du 9 janvier au 6 février 2022. Le nouveau ballon de match officiel, baptisé « Toghu » en référence à la tenue traditionnelle très populaire au Cameroun, sera utilisé par les 24 équipes dont l’Algérie, au cours des 52 matchs qui seront disputés lors de cette compétition continentale, précise l’instance . Le « Toghu » est un costume traditionnel multicolore et finement tissé. Il a été conçu à l’origine pour les membres de la royauté dans la région du nord-ouest du Cameroun, mais a depuis été adopté par le reste des Camerounais comme tenue pour les occasions spéciales. Conçu pour répondre aux normes les plus élevées du jeu, le ballon présente des caractéristiques technologiques simples, notamment une configuration de panneaux intelligents, et il est approuvé par la FIFA pour être utilisé au niveau le plus élevé.